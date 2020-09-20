Порівняв воїнів ЗСУ зі свинями: з'явилося ім'я і фото українського прикордонника

Прикордонник з України порівняв на відео в ТікТок воїнів Збройних сил України зі свинями. Ролик набрав більше сотні тисяч переглядів, тисячі лайків, а громадяни РФ активно його репостять.

Про цей кричущий випадок розповів полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан в Facebook. Офіцер назвав ім'я прикордонника. Ним виявився Ігор Шарун з Львівської області. В цей час він є військовослужбовцем ДПС України у Волинській області.

На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів з і віддає їм команди зі "Статуту" українською мовою. Коли Штефан в коментарі попросив прикордонника видалити відео, був грубо "відправлений у далеке плавання".

Український прикордонник записав відео, що принижує воїнів ВСУ (скрін: facebook.com/ukrop.bc)

Видалив він відео лише після попередження оприлюднити його особисті дані.

"Дане відео не публікую у зв'язку з етичними нормами та придатністю для його поширення російськими пропагандистами", - пише Штірліц.

Офіцер закликав Державну прикордонну службу України розпочати службове розслідування.

Український прикордонник порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (скрін: facebook.com/ukrop.bc)

"Ігорю Шатуну пропоную записати офіційне відеозвернення з вибаченнями перед воїнами ЗС України за свої дії та свідоме поширення дискредитаціних матеріалів щодо Українського війська та підігрівання російської пропаганди на 7-му році війни.

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