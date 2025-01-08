Опустошенная Меган Маркл сообщила о трагедии в семье: "Он был лучшим парнем" (видео)

Она посвятила своему домашнему любимцу большой пост, рассказав о том, как он появился в ее жизни.

"В 2015 году я взяла бигля из приюта для собак в Канаде. Он был в приюте для животных в Кентукки, и ему дали несколько дней жизни. Я подобрала его… и влюбилась", - трогательно написала Маркл.

"Они называли его "малышом", потому что он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его Гаем. И он был самым лучшим парнем, о котором только могла мечтать девушка", - отметила жена принца Гарри.

Также Меган отметила, что Гай был рядом в разные периоды ее жизни: когда она обручилась, вышла замуж и стала мамой.

"Он был со мной во всем: в тишине, хаосе, спокойствии, комфорте", - рассказала она.

Он вспомнила, что собака также попала в аварию незадолго до того, как Меган переехала в Великобританию.

"Он пережил ужасную аварию незадолго до моего переезда в Великобританию, из-за которой он за несколько месяцев перенес операции и не мог покинуть клинику. Врачи говорили, что он больше никогда не будет ходить, но доктор Ноэль Фицпатрик сказал, что он сможет это сделать", - вспомнила она.

Также Меган Маркл отметила, что зрители смогут увидеть ее питомца в шоу "With Love, Meghan" ("С любовью, Меган"), которое выйдет на Netflix 15 января.

"Поскольку многие из вас теперь увидят Гая в этом новом сериале, я надеюсь, вы поймете, почему я так опустошена его потерей. Я думаю, вы тоже можете немного влюбиться", - отметила герцогиня Сассекская.

Также она поблагодарила свою собаку за много лет безусловной любви.

"Я выплакала слишком много слез... Спасибо за столько лет безусловной любви, мой милый Гай. Ты наполнил мою жизнь", - подытожила она.

Напомним, Меган Маркл до встречи с принцем Гарри была актрисой. Она официально завершила карьеру за месяц до свадьбы с принцем Гарри в апреле 2018 года.

У пары двое детей: принц Арчи Сассекский (2019 г. р.) и принцесса Лилибет Сассекская (2021 г. р.).

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

8 января 2020 года супруги объявили о выходе из королевской семьи и отказа от всех королевских обязанностей, что вызвало широкий резонанс общественности и оставалось самым обсуждаемым событием того года. Тогда пара переехала из Великобритании в США.

7 марта 2021 года вышло скандальное интервью Меган и Гарри для Опры Уинфри, где герцог и герцогиня Сассекские обсудили жизнь в королевской семье и причины отказа от всех обязанностей.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)