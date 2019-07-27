Зістрибнув з моста: у Дніпрі сварка між друзями призвела до фатальних наслідків

26 липня близько 23:00 чоловік стрибнув із Нового мосту в Дніпро після сварки з товаришем. Очевидцям стало не по собі від побаченого і на місце події одразу ж викликали правоохоронні органи. Про це повідомляє Інформатор.

Наголошується, що між двома чоловіками, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, виник конфлікт і один з них стрибнув у воду. Однак по прибуттю поліції рятувати нікого не довелося.

Опинившись у воді, чоловік поплив у бік лівого берега та доплив до набережної на житловому масиві Сонячний. До речі, що стало причиною конфлікту - н

евідомо, однак він міг призвести до непоправних наслідків.

Чоловік зістрибнув з мосту в Дніпрі (фото: dp.informator.ua)

Після стрибка чоловіка оглянули медики, правоохоронці доставили чоловіка в Амур-Нижньодніпровське відділення поліції. Там, вони зможуть встановити деталі того, що сталося та отримати пояснення від учасника конфлікту.

Нагадаємо, що у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму. Інцидент обійшовся без жертв. Підлітків передали батькам, а обставини їхнього вчинку буде з'ясовувати поліція.

Ми писали, що в Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її врятували.

Також нещодавно під Дніпром жінка намагалася вчинити самогубство, вистрибнувши з автомобіля на ходу.