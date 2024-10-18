Попробуйте что-то новое: диетолог назвала "повседневные" продукты, которые нужно заменить

Варианты замены продуктов

Киноа, как альтернатива гречке

По словам диетолога Ольги Безуглой, киноа - это суперфуд, который является прекрасной альтернативой гречке, содержит много белка, а также витамины и минералы, такие как магний и железо.

К тому же киноа не содержит глютена, поэтому подходит для людей с непереносимостью глютена.

Добавьте ее в салаты, супы или используйте в качестве гарнира. Она придаст блюду не только непревзойденный вкус, но и питательность.

Батат вместо тыквы

Батат, или сладкий картофель, является отличной альтернативой тыкве. Он имеет более сладкий вкус и содержит больше витаминов, в частности витамин А, который важен для здоровья глаз.

К тому же батат также богат клетчаткой, что способствует здоровому пищеварению. Его можно запекать, варить или готовить на пару.

Сладкий картофель также отлично подходит для приготовления супов, пюре или даже десертов.

Лен вместо кунжута

Семена льна - это отличная альтернатива кунжуту. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, поддерживающих здоровье сердца, а также клетчатки, которая улучшает пищеварение.

Эксперт отметила, что лен помогает снизить уровень холестерина и улучшает обмен веществ. Его можно добавлять в смузи, йогурты или использовать в качестве посыпки для салатов.

"Включение этих альтернатив в ваш рацион не только сделает питание разнообразнее, но и обеспечит ваш организм необходимыми витаминами и минералами. Попробуйте экспериментировать с новыми продуктами, и вы удивитесь, как просто поддерживать здоровый образ жизни", - говорится в сообщении.

Какие перекусы заменить полезными