Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом

Некоторые продукты содержат глутатион, который играет важную роль в поддержании здоровья и молодости. Организм может вырабатывать его самостоятельно, но некоторые факторы могут его снижать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных продуктах, содержащих глутатион.
Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.
По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.
Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.
Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.
Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:
Добавим, что
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Verywel lhealth и WebMD.