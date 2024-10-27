RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом

В каких продуктах содержится глутатион (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты содержат глутатион, который играет важную роль в поддержании здоровья и молодости. Организм может вырабатывать его самостоятельно, но некоторые факторы могут его снижать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных продуктах, содержащих глутатион.

Чем полезен глутатион

Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.

По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.

Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.

Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.

В каких продуктах содержится

Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:

  • томаты
  • чеснок
  • куркума
  • брокколи
  • спаржа
  • капуста
  • шпинат
  • авокадо
  • зеленый чай

Добавим, что

 

Ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые помогут быстро снять стресс и успокоиться.

Также мы писали, чем полезна хурма, а кому ее вообще нельзя есть.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Verywel lhealth и WebMD.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая едаЗдоровье