Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом

Чем полезен глутатион

Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.

По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.

Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.

Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.













В каких продуктах содержится

Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:

томаты

чеснок

куркума

брокколи

спаржа

капуста

шпинат

авокадо

зеленый чай

Добавим, что