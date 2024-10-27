Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом

Некоторые продукты содержат глутатион, который играет важную роль в поддержании здоровья и молодости. Организм может вырабатывать его самостоятельно, но некоторые факторы могут его снижать.

Чем полезен глутатион

Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.

По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.

Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.

Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.

С возрастом клетки производят меньше глутатиона. Окислительный стресс является основным фактором, приводящим к старению клеток. Поэтому один из способов замедлить этот процесс - иметь достаточный уровень глутатиона.

Симптомы низкого уровня глутатиона

Если в организме недостаточно глутатиона, то вы можете заметить такие симптомы, как:

усталость

проблемы со сном

частые инфекции

анемия (низкое количество эритроцитов)

потеря координации

судороги

Глутатион оказывает важное влияние на иммунную систему. Он в определенной степени контролирует воспаление, стимулируя или угнетая ответ иммунной системы.

В каких продуктах содержится

Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:

томаты

чеснок

куркума

брокколи

спаржа

капуста

шпинат

авокадо

зеленый чай