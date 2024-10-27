Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом
Некоторые продукты содержат глутатион, который играет важную роль в поддержании здоровья и молодости. Организм может вырабатывать его самостоятельно, но некоторые факторы могут его снижать.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных продуктах, содержащих глутатион.
Чем полезен глутатион
Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.
По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.
Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.
Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.
С возрастом клетки производят меньше глутатиона. Окислительный стресс является основным фактором, приводящим к старению клеток. Поэтому один из способов замедлить этот процесс - иметь достаточный уровень глутатиона.
Симптомы низкого уровня глутатиона
Если в организме недостаточно глутатиона, то вы можете заметить такие симптомы, как:
- усталость
- проблемы со сном
- частые инфекции
- анемия (низкое количество эритроцитов)
- потеря координации
- судороги
Глутатион оказывает важное влияние на иммунную систему. Он в определенной степени контролирует воспаление, стимулируя или угнетая ответ иммунной системы.
В каких продуктах содержится
Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:
- томаты
- чеснок
- куркума
- брокколи
- спаржа
- капуста
- шпинат
- авокадо
- зеленый чай
Добавим, что низкий уровень глутатиона в организме может возникнуть из-за плохого питания, токсинов окружающей среды, стресса и пожилого возраста. Низкий уровень связан с повышенным риском рака, диабета, гепатита и заболевания Паркинсона.
Ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые помогут быстро снять стресс и успокоиться.
Также мы писали, чем полезна хурма, а кому ее вообще нельзя есть.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Verywel lhealth и WebMD.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.