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Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом

Воскресенье 27 октября 2024 15:03
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Способствует молодости: диетолог назвала продукты с полезным веществом В каких продуктах содержится глутатион (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты содержат глутатион, который играет важную роль в поддержании здоровья и молодости. Организм может вырабатывать его самостоятельно, но некоторые факторы могут его снижать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных продуктах, содержащих глутатион.

Чем полезен глутатион

Это один из самых мощных антиоксидантов организма, он помогает нейтрализовать свободные радикалы, поддерживает иммунную систему и способствует детоксикации организма.

По словам диетолога Ольги Безуглой, организм человека производит глутатион самостоятельно, но с возрастом, под влиянием стресса, несбалансированного питания и загрязнения окружающей среды, его уровень может снижаться.

Поэтому важно поддерживать его баланс с помощью продуктов, богатых антиоксидантами (овощи, фрукты, зелень), и при необходимости - добавок.

Регулярное употребление продуктов, способствующих синтезу глутатиона, помогает сохранить энергию, молодость кожи и общее самочувствие.

С возрастом клетки производят меньше глутатиона. Окислительный стресс является основным фактором, приводящим к старению клеток. Поэтому один из способов замедлить этот процесс - иметь достаточный уровень глутатиона.

Симптомы низкого уровня глутатиона

Если в организме недостаточно глутатиона, то вы можете заметить такие симптомы, как:

  • усталость
  • проблемы со сном
  • частые инфекции
  • анемия (низкое количество эритроцитов)
  • потеря координации
  • судороги

Глутатион оказывает важное влияние на иммунную систему. Он в определенной степени контролирует воспаление, стимулируя или угнетая ответ иммунной системы.

В каких продуктах содержится

Эксперт назвала основные продукты, содержащие глутатион:

  • томаты
  • чеснок
  • куркума
  • брокколи
  • спаржа
  • капуста
  • шпинат
  • авокадо
  • зеленый чай

Добавим, что низкий уровень глутатиона в организме может возникнуть из-за плохого питания, токсинов окружающей среды, стресса и пожилого возраста. Низкий уровень связан с повышенным риском рака, диабета, гепатита и заболевания Паркинсона.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Verywel lhealth и WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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