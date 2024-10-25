Настоящая "запрещенка". Тренер по похудению назвала 3 продукта, которые никому не советует покупать

Какие продукты табу для тренера?

Дженна сообщила, что ни в коем случае не покупает выпечку в индивидуальной упаковке, газированных напитках и фруктовых соках.

"Если вы любите эту еду, ешьте ее. Просто по моему личному опыту можно сказать, что эти продукты обычно не способствуют общему здоровью и похудению, но это ваша жизнь", - сказала она.

Упакованная выпечка и печенье

Эти продукты внесены в запретный список, потому что мы знаем, что они на самом деле не имеют большой питательной ценности для нас, там очень много насыщенных жиров и полно переработанного сахара.

Это ультраобработанная пища, печально известная тем, что содержит много калорий, сахара, жира и соли и почти не содержит витамины или клетчатки.

Такие продукты были связаны с 32 плохими последствиями для здоровья, включая высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболического синдрома, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени, диабета 2 типа и даже преждевременной смерти. Но это не значит, что Риццо полностью избегает сладкого. Она охотно покупает выпечку в маленьких пекарнях, где срок хранения продуктов очень мал.

Сладкие газированные напитки и соки в пакетах

Газированные напитки долгое время обладали плохой репутацией, поскольку содержат много сахара и калорий, но не содержат витаминов, минералов или клетчатки.

Однако фруктовые соки заслужили неоднозначную репутацию.

"Я думаю, мы все можем согласиться, что мы знаем, что газировка - это не самая здоровая вещь, но фруктовые соки обычно люди покупают, думая, что они полезны", - сказала фитнес-гуру.

На самом деле, большинство соков похожи на кучу обработанного сахара, изготовленного по вкусу винограда или яблок.

Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале Nutrients, подслащенные напитки, включая безалкогольные напитки, фруктовые напитки, спортивные напитки, энергетические напитки и подслащенную воду, кофе и чай, содержат наибольшее добавление сахара в рационе взрослого.