Настоящая "запрещенка". Тренер по похудению назвала 3 продукта, которые никому не советует покупать
Тренер по похудению из Грузии рассказала о трех видах продуктов, которые она не купит ни при каких обстоятельствах.
О какой еде идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера Дженну Ризо в TikTok.
Какие продукты табу для тренера?
Дженна сообщила, что ни в коем случае не покупает выпечку в индивидуальной упаковке, газированных напитках и фруктовых соках.
"Если вы любите эту еду, ешьте ее. Просто по моему личному опыту можно сказать, что эти продукты обычно не способствуют общему здоровью и похудению, но это ваша жизнь", - сказала она.
Упакованная выпечка и печенье
Эти продукты внесены в запретный список, потому что мы знаем, что они на самом деле не имеют большой питательной ценности для нас, там очень много насыщенных жиров и полно переработанного сахара.
Это ультраобработанная пища, печально известная тем, что содержит много калорий, сахара, жира и соли и почти не содержит витамины или клетчатки.
Такие продукты были связаны с 32 плохими последствиями для здоровья, включая высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболического синдрома, ожирения, неалкогольной жировой болезни печени, диабета 2 типа и даже преждевременной смерти. Но это не значит, что Риццо полностью избегает сладкого. Она охотно покупает выпечку в маленьких пекарнях, где срок хранения продуктов очень мал.
Сладкие газированные напитки и соки в пакетах
Газированные напитки долгое время обладали плохой репутацией, поскольку содержат много сахара и калорий, но не содержат витаминов, минералов или клетчатки.
Однако фруктовые соки заслужили неоднозначную репутацию.
"Я думаю, мы все можем согласиться, что мы знаем, что газировка - это не самая здоровая вещь, но фруктовые соки обычно люди покупают, думая, что они полезны", - сказала фитнес-гуру.
На самом деле, большинство соков похожи на кучу обработанного сахара, изготовленного по вкусу винограда или яблок.
Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале Nutrients, подслащенные напитки, включая безалкогольные напитки, фруктовые напитки, спортивные напитки, энергетические напитки и подслащенную воду, кофе и чай, содержат наибольшее добавление сахара в рационе взрослого.
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