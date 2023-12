Настоящий кошмар на экране: 5 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях

Содержание

Какой самый популярный ужастик

По версии большинства специализированных порталов, одним из самых популярных ужастиков всех времен является американский классический художественный фильм "Экзорцист" (на английском - The Exorcist) 1973 года.

Его режиссер - американский мастер жанра "триллер" Уильям Фридкин.

На протяжении многих лет фильм входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Он был номинирован на десять премий "Оскар" и получил две из них.

Какой самый страшный фильм по версии Книги рекордов Гиннеса

Самой кассовой серией фильмов ужасов в мировом прокате Книга рекордов Гиннеса считает американскую медиа-франшизу "Вселенная Заклятия" (на английском - The Conjuring Universe) с общим сбором в размере 2 250 919 402 долларов.

Самым "запретным" фильмом Книга рекордов Гиннеса признала запрещенную в по меньшей мере 31 стране жуткую ленту Умберто Ленци под названием "Каннибалы" (на итальянском - Cannibal Ferox) 1980 года.

В то же время американский телевизионный сериал в жанре "мистика-триллер" от Netflix под названием "Полночный клуб" (на английском - The Midnight Club) побил рекорд по количеству сценарных "испугов" в одном эпизоде телевидения (21 момент).

Как называются самые страшные фильмы ужасов

Некоторые из фильмов ужасов основаны на реальных событиях. Ниже рассмотрим пятерку лучших из них.

"Соседка" (The Girl Next Door), 2007 год

Американский триллер режиссера Грегори М. Уилсона основан на одноименном романе Джека Кэтчума 1989 года (на который его вдохновило реальное убийство девушки по имени Сильвия Лайкенс).

"Заклятие: По велению дьявола" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), 2021 год

Американский мистический фильм ужасов от режиссера Майкла Чавеса - продолжение фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2".

В основу фильма лег судебный процесс над Арне Шайенном Джонсоном, в рамках которого защита пыталась доказать невиновность на основе заявления об одержимости демонами и отрицания личной ответственности за преступление.

"Черное Рождество" (Black Christmas), 1974 год

Канадский фильм-слэшер Боба Кларка основан на реальных событиях - серии убийств, произошедших в канадском городе Монреаль в провинции Квебек.

"Открытое море" (Open Water), 2003 год

Американский триллер о выживании, основанный на реальных событиях.

Рассказывает об истории американской пары, которая занимается дайвингом во время отпуска, однако остается в открытом море, переполненном акулами, когда экипаж лодки случайно уходит без них.

"Незнакомцы: Жестокие игры" (The Strangers: Prey at Night), 2018 год

Американский фильм ужасов рассказывает о семье, которая осталась на ночлег в пустом кемпинге и стала объектом преследования трех незнакомцев в масках.