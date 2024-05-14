"Настоящие зверства". Россияне в Волчанске расстреливают гражданских и охотятся на волонтеров

Что известно о терроре россиян в Волчанске

"Россияне в Волчанске уже охотятся за волонтерами и расстреливают гражданских. Пенсионеру отстрелили палец, молодого парня чуть не убили, а судьбу волонтеров - еще выясняем", - пишет Болвинов.

Он рассказал историю пенсионера из Волчанска. Во время обстрелов и вражеских атак мужчина закрылся дома, к нему постучали российские военные и, не дожидаясь ответа, начали расстреливать дверь. В результате пансионеру отстрелили палец.

Раненого мужчину эвакуируют из Волчанска (фото: Facebook/Сергей Болвинов)

"В эти же дни, пока шли бои за город, двое волонтеров на собственной машине поехали в Волчанск, чтобы эвакуировать оттуда местную семью. Но по адресу они так и не доехали - исчезли. Мы уже расследуем это дело, к сожалению, по предварительной информации и данными от свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - отметил следователь.

Болвинов добавил, что свидетель по этому делу также стал жертвой оккупантов. 19-летний парень приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных. Пока люди собирали вещи, российские военные ворвались в дом, схватили парня, раздели его и бросили в подвал. Когда тот попытался сбежать - россияне открыли по нему огонь.

"Парень чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободится он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома", - рассказал правоохранитель.

Сейчас парня и его бабушку эвакуировали из города.

Волчанск находится под постоянными атаками россиян (фото: Facebook/Сергей Болвинов)

"Постоянные обстрелы, атаки КАБами по обычным домам и настоящие зверства там, куда успели дойти, - "русский мир" активно посягает на Волчанск. Их жертвы - гражданские люди, которые просто хотят жить дома", - заявил Болвинов.

Он подчеркнул, что следователи, криминалисты и все полицейские эвакуируют людей из города и расследуют военные преступления россиян.

Какая сейчас ситуация в городе

РФ активно обстреливает Волчанск, а украинские власти эвакуировали почти все местное население. Сейчас продолжаются бои на окраине города. Ранее появилось сообщение о том, что оккупанты зашли на мясокомбинат в Волчанск, но в ВСУ эту информацию опровергли.

Накануне глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что ситуация в городе критическая, он почти разрушен из-за постоянных российских обстрелов.

Россия уничтожает Волчанск (фото: Getty Images)