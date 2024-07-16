Настоящее чудо! Во Львове врачи спасли младенца, который весил всего 800 граммов

Маленькую Викторию, решившую родиться слишком рано, врачи назвали "Поспішайкою". Девочка появилась на свет на 30 неделе беременности с массой тела 800 г и ростом в 33 сантиметра.

Сразу ребенок попал в реанимацию и после всех необходимых мероприятий девочку в условиях транспортного кювеза с соблюдением тепловой цепочки, обеспечивая аппаратную вентиляцию легких, перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Там ребенок получил всю необходимую терапию.

Через 24 дня маленькую пациентку перевели в отделение постинтенсивного ухода за новорожденными и выхаживанием недоношенных детей, где ей оказывали респираторную поддержку с помощью высокопоточных канюль.

Пока Виктория набиралась сил и веса, родителей консультировали разные специалисты и проводились все необходимые обследования.

Маленькая Виктория весила при рождении всего 800 граммов (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)

А Банк грудного молока обеспечивал необходимое питание, пока у мамы не появилось собственное молоко.

На 52 сутки Викторию перевели на совместное пребывание с мамой, а через две недели малышку в удовлетворительном состоянии выписали вместе с мамой домой. Масса тела Виктории при выписке была 2030 граммов, а рост - 41 см. В общей сложности девочка была под наблюдением врачей 70 дней.

"Мы желаем Виктории крепкого здоровья, мирного неба, хорошей судьбы и счастливого и беззаботного детства", - написали работники Львовского областного клинического перинатального центра.

Маму и Викторию выписали домой через 70 дней (фото: facebook.com/ЛОКПЦ)