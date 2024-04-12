"Дела становились все хуже и хуже". Звездному актеру могут ампутировать ногу из-за тяжелой болезни

Что известно о состоянии актера

Актер рассказал журналистам, что причиной сепсиса стало попадание микробов в рану, полученную в августе прошлого года. Ему пришлось принимать антибиотики в больнице в течение двух недель.

"Я ударился по голени, и туда попали микробы. К сожалению, дела становились все хуже и хуже. Были риски ампутации ноги", - признался актер.

Также отмечается, что поддержать Швайгера на остров приехали его дочери Лили и Луна, а также сын Валентин.

Актер признался, что хочет поехать на премьеру фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" в Нью-Йорке, но врачи опасаются осложнений.

В эти выходные знаменитости проведут дополнительные медицинские обследования - МРТ, доплерографию, УЗИ, чтобы составить дальнейший план лечения и оценить состояние здоровья Швайгера.

Сам актер признался, что пока его состояние неудовлетворительное, поскольку в четверг вечером у него поднялась температура. Впрочем, он все-таки надеется, что попадет на премьеру фильма, в котором сыграл.

Тиль Швайгер сейчас находится в больнице (фото: Instagram/til schweiger)

Добавим, что Тиль Швайгер начал свою карьеру в конце 80-х годов. Сначала он был актером в театре, тогда озвучивал порнофильмы, а мировую славу ему принес фильм "Достучаться до небес". Сейчас Тиль работает как режиссер, актер, сценарист и продюсер.