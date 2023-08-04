Потребление в пищу только одних овощей может вас убить: врач объяснил почему

Почему веганское питание опасно

Согласно NHS, если вы решите стать веганом, вы можете получать необходимые питательные вещества из разнообразной и сбалансированной веганской диеты, включая обогащенные продукты и добавки. Однако в настоящее время все больше и больше людей садятся на экстремальные причудливые диеты и не уделяют приоритетного внимания питательной ценности.

Так, недавно интернет облетела новость о том, что 21 июля умерла россиянка Жанна Самсонова, которая продвигала сыроедение в социальных сетях. Женщина в последнее время жила в Малайзии. Она скончалась после истощения, так как питалась только джекфрутом и дурианом.

Блогер утверждала, что последние четыре года придерживалась "полностью сыроедческой веганской диеты", употребляя только "фрукты, ростки семян подсолнечника, фруктовые коктейли и соки".

"Мне нравится создавать свои собственные рецепты и вдохновлять людей на здоровое питание", - говорила Самсонова.

Однако люди, которые ее знали, утверждают, что именно ее питание стало причиной смерти.

Сыроедение не всегда может быть полезным

По мнению экспертов, сыроедение может иметь множество преимуществ для здоровья, но также имеет несколько побочных эффектов, включая дефицит кальция и витамина D, которые необходимы для крепких костей.

Такая диета исключает все продукты животного происхождения, включая мясо, молочные продукты, яйца и даже некоторые добавки.

Хотя хорошо сбалансированная веганская диета вполне может быть здоровой, она требует тщательного внимания, чтобы обеспечить достаточное потребление основных питательных веществ.

"В плохо спланированной веганской диете может быть дефицит витамина B12, железа, кальция, омега-3 жирных кислоты и белка. Он может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как анемия, потеря плотности костной ткани, неврологические проблемы и нарушение иммунной функции" - рассказала врач Сангита Тивари.

По словам медика, для веганов крайне важно изучать вопросы питания, обращаться за советом к специалистам в области здравоохранения и включать в свой рацион разнообразные растительные продукты для удовлетворения своих потребностей в питании.

"Соблюдая строгую веганскую диету, очень трудно получить достаточное количество всех питательных веществ и высококачественного белка, которые необходимы для хорошего здоровья. В веганской диете источником белков являются только бобовые, орехи и семена. Их необходимо включать во все приемы пищи, чтобы удовлетворить суточную потребность не менее 50-60 г в день. Другие питательные вещества, такие как кальций, витамин B12 и железо, не присутствуют в рационе, и нужно принимать в виде добавок", - сообщила доктор.

"Дефицит этих питательных веществ может привести к тяжелой анемии, слабости костей, атрофии мышц", - добавила она.

Главные недостатки веганской диеты