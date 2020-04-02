ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Немає способу запобігти погіршенню: Комаровський висловився про COVID-19

STYLERКоронавірус    02.04.2020 - 10:44
Немає способу запобігти погіршенню: Комаровський висловився про COVID-19
Комаровський розповів про коронавірус (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Коронавірус може різко переходити з легкого перебігу хвороби в більш важкі стани

Коронавірус в Україні підтверджений офіційно у 794 українців, 20 з них померло, а 13 - видужало. Доктор Комаровський розповів про те, наскільки підступна хвороба, при якій погіршення може початися раптово.

Оскільки головним ускладненням COVID-19 є пневмонія, доктор Комаровський роз'яснив, яка саме пневмонія виникає при коронавірусі, і чому вона так небезпечна. За словами лікаря, слід розмежовувати бактеріальну пневмонію та вірусну. Якщо першу лікують антибіотиками, то в другому випадку все набагато складніше.

"Сучасна наука не має засобів з доведеною ефективністю, які можуть вбити вірус", - каже Комаровський.

За його словами, всі застосовувані при лікуванні коронавіруса препарати є сьогодні експериментальними. Їх використовують тільки при тяжких випадках, а при помірних симптомах без дихальної недостатності до них не вдаються.

Лікар стверджує, що при COVID-19 ситуація цілком реальна, коли через тиждень після початку хвороби і помірних симптомах може різко стати гірше. І при цьому думати, що своєчасне звернення могло б врятувати від погіршення - невірно.

"Немає в нас способу запобігти погіршенню. Погіршення визначається виключно тим, як ви стежите за собою. Тобто яким ви дихаєте повітрям, чи є у вас запас енергії в організмі, чи достатня кількість рідини в організмі", - пояснив спеціаліст.

Комаровський каже, що головною профілактикою ускладнень є наявність імунітету і те, як людина піклується про своє здоров'я.

Чарівної таблетки, яка запобіжить погіршенню, у нас немає, - впевнено заявив Комаровський.

Комаровський відповів на питання про коронавірус (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що в Україні посилять карантинні заходи, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Громада під Тернополем звернулася до Зеленського: можемо перетворитися на українській Ухань У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 людей
Новини України Євген КомаровськийКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся