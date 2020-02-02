Я за спорт! Український боксер підірвав мережу "московською" олімпійкою

Денис Берінчик (Фото: berinchyk.com)

Денис Берінчик через кофту з написом "Москва 1980" викликав у мережі гарячі суперечки

Український боксер Денис Берінчик, який почав підготовку перед захистом титулу інтернаціонального чемпіона за версією WBO International, показав в мережі фото разом із тренером, а також почав пояснювати щодо своєї олімпійки з написом "Москва 1980".

Зазначимо, що спортсмен відразу ж запобіг пересуди і всякі домисли щодо вибору одягу.

"Всім хейтерам, олімпійка "Москва 1980" це не тому, що я за Російську Федерацію, а я за спорт! У Києві були Олімпійські ігри 1980 року", - написав боксер в своєму Instagram.

На знімках 31-річний Берінчик стоїть поруч ыз тренером та кумом Олександром Пискуновим, який всі 5 років професійної кар'єри завжди був поруч.

Денис Берінчик в олімпійці з написом Москва "1980" спровокував суперечку в мережі (Фото: instagram.com/berinchyk)

Треба сказати, що в коментарях під постом боксера все одно розгорнулася гаряча дискусія щодо "московської" олімпійки та її доречності, з огляду на триваючу російську військову агресію проти України. Але сам Денис чітко позначив свою позицію у відповіді одному з підписників.

"Обережніше із символікою, адже у людей все просто - від чемпіона до ватника один пост. Уточни у Василя", - звернувся юзер, маючи на увазі скандальний пост Василя Ломаченка з російськими військовими у відеоролику.

"Сила - Україна! Я ще той козак із Сіверського Дінця!" - відповів Берінчик, уродженець Краснодона Луганської області.

Денис Берінчик в "московській" олімпійці викликав суперечку в мережі (Фото: скрін коментарів instagram.com/berinchyk)

Берінчик один з моїх улюблених боксерів, він з такими високими дилдами виступав і їх перемагав. Ну і що, що кофта з російською символікою? Цінуйте людей не за одягом, а за розумом і самій людині. Досягнете чогось, потім хейтіть, на скільки вистачить мізків.

Красава! Яскравих перемог і звершень!

Удачі тобі і головне без травм!

Уявляю собі німецького боксера, який одягне футболку зі свастикою і скаже: "Я не за фашистів, я за спорт. У Берліні в 1936 році була олімпіада!"

Логіка вражає людей. А якщо авто німецьке, за фашизм виходить?! Не дивуйте! Ден красава - успіхів і відсутності травм;

Даремно виправдовуєтеся. Придурки виправдань не приймуть, а нормальні люди і так все розуміють.

Забий на хейтерів!

Денис Берінчик у "московській" олімпійці викликав суперечку в мережі (Фото: скрін коментарів instagram.com/berinchyk)

Нагадаємо, що свій попередній бій Берінчик провів у жовтні 2019 року, коли виграв у мексиканця Патріціо Лопеса Морено. Це була вже друга захист титулу українця.

Чемпіонський пояс Берінчик здобув у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля, а в квітні наступного року успішно захистив його в поєдинку із Ніхіто Араковою з Японії.