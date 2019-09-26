Спорт тут ні при чому: Комаровський розвіяв стійкий міф про розвиток дитини

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів батькам, яким видом спорту краще займатися дитині

Доктор Комаровський розповів, чи впливають деякі види спорту на ріст дитини. Мова йде, у першу чергу, про види боротьби - самбо, дзюдо, греко-римська боротьба і т. д.

Справа в тому, що існує досить стійкий міф про те, що заняття боротьбою уповільнюють зростання дитини. Адже й справді, рідко можна зустріти високого самбіста або дзюдоїста.

Євген Комаровський, який у шкільні роки займався важкою атлетикою, розвіяв цей давній міф.

Комаровський розповів про те, чи впливає боротьба на ріст дитини (фото: combat-sambo.by)

"Спорт не впливає на зростання. Інше питання в тому, що людина, яка генетично висока, не має жодних шансів добитися високих результатів у боротьбі", - каже Комаровський.

За словами Комаровського, страх не вирости не повинен бути перешкодою до занять такими видами спорту. Але якщо ж батьки хочуть, щоб їх чадо стало олімпійським чемпіоном, потрібно враховувати природні дані дитини.

Це може бути і дана від природи гнучкість, і розтяжність зв'язок для художньої гімнастики, і особливості вестибулярного апарату для акробатики.

Комаровський розповів про те, чи впливає боротьба на ріст дитини (фото: combat-sambo.by)

"Баскетбол не робить людину високою, але шанс стати чемпіоном, професіоналом має тільки той, хто високий. Тому створюється враження, що всі баскетболісти високі тільки тому, що займаються баскетболом", - говорить фахівець.

І шансів досягти успіхів у борця зростом більше двох метрів немає ніяких. Звідси і з'явився міф, що боротьба зробила людину низькою. А зріст людини визначається виключно генетикою - мамою і татом.

Наостанок Комаровський порадив вибирати для дитини той вид спорту, який би приносив їй задоволення.