Спонсори Зеленського: у мережі з'явилися імена друзів Януковича

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Журналісти з'ясували, хто пожертвував на кампанію Зеленського півтора мільйона гривень

Володимир Зеленський витратив на свою виборчу кампанію 157 млн грн і більшу частину грошей президент України зібрав завдяки різним джерелам, до яких увійшли одіозні особистості і прості виборці.

Хто саме профінансував виборчу компанію Зеленського? Видання The Бабель пишет, що 12 млн грн Володимир Олександрович вніс у свою кампанію сам, ще 66 млн перерахувала йому партія "Слуга народу", 7 млн надійшли від юридичних осіб та найбільше грошей, 77 млн грн, він отримав від виборців.

Суми, які перераховували фанати Володимира Зеленського, були різними – від 50 грн до 1,5 млн грн.

Журналісти проаналізували фінансовий звіт виборчого фонду Володимира Зеленського і виявили в ньому імена двох осіб, які пов'язані з сином побіжного президента Олександром Януковичем.

140 тисяч гривень у виборчий фонд Зеленського перерахував соціолог Ігор Дементьєв. В медіапросторі Дементьєв з'явився в 1999 році – він працював на виборах мера Києва і завищував рейтинг Григорія Суркіса. Втім, кандидатові Дементьєва це не допомогла і мером став Олександр Омельченко. У 2012 році Дементьєв працював з Сергієм Арбузовим, якому допоміг стати першим віце-прем'єром в уряді Азарова.

Зокрема, Дементьєв в той час представлявся виконавчим директором німецького Центру міжкультурної співпраці і комунікації, який визнав Арбузова найкращим державним банкіром у Східній Європі. Пізніше з'ясувалося, що Центр був фіктивним, але в кар'єрі Арбузова він зіграв ключову роль.

Восени 2014 року Дементьєв став першим заступником голови правління Всеукраїнського банку розвитку, який належав Олександру Януковичу.

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другий великий внесок у кампанію Зеленського зробив Андрій Савченко. Він перерахував 1,5 мільйона гривень. Савченко – колишній громадянин Росії, громадянство України отримав у 2002 році. На його рахунку вісім компаній, а бізнес-партнери – син побіжного президента і колишній депутат Севастопольської міськради. Одне з підприємств – це "Десна-Н", яке займається обслуговуванням і ремонтом автомобілів. Зареєстровано воно в Київській області і працює до цього часу, а власниками значаться Олександр Янукович та Андрій Савченко.

У 2004 році Савченко разом із колишнім депутатом Сергієм Голинським організував у Криму готельне підприємство "Акватік-інвест", яке також досі функціонує. Голинський підозрюється у державній зраді, так як в 2014 році він голосував за проведення псевдореферендума.

В штабі Зеленського відповіли, що скрупульозно вивчати всіх донорів у них не було можливості, але, якщо б там були відомі імена, вони б відреагували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які у Володимира Зеленського є улюблені страви.

А також розповідали про те, що названа сума, яку Зеленський заробляє за годину.