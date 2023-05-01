Не понравилась стрижка. Недовольная клиентка с ножницами набросилась на парикмахера и порезала ее

Что известно об инциденте

Сотрудники салона красоты рассказали, что стрижку этой женщине делали около месяца назад. Но недовольная клиентка только сейчас решила за нее отомстить.

Она пришла в салон красоты, когда мастерица делала прическу другой клиентке, начала ругать парикмахершу, а потом достала ножницы и стала отрезать ей волосы.

Другие присутствовавшие при инциденте клиенты остановили нападавшую. Пострадавшая мастерица получила порезы на лице и руках. Также ей отрезали прядь волос.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Известно, что нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Парикмахер получила порезы на лице и руках (фото: Свои. Кривой Рог)