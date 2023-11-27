"Надеюсь, я немного наберу". Alyosha шокировала цифрой на весах

Alyosha вспомнила, как похудела

По словам знаменитости, причиной резкого снижения ее веса стал стресс.

"Я была немного полнее. Я похудела на 10 килограммов. Сейчас я вешу 44 кило. Для меня это сейчас из-за того, что это стресс. Это такие эмоции, которые выжигают физически. Я стараюсь есть", - призналась она.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Также жена лидера группы "Антитела" объяснила, что у нее нет анорексии.

Звезда ест все, что захочет, просто у нее не всегда есть время следить за своим питанием.

"Надеюсь, что это такой период просто и он пройдет. Он пройдет и я немного наберу. Я все себе позволяю, я себя не ограничиваю, у меня просто иногда нет времени. Я не успеваю. Когда я устаю, приезжаю, мне не лезет. Я просто ухожу и ложусь спать", - поделилась артистка.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Напомним, в сентябре этого года Елена Тополя вернулась в Украину из США, куда уехала в начале полномасштабного вторжения РФ с детьми.

В интервью она также призналась, что пребывание за границей было для нее тяжелым, и она часто не могла справиться со своим эмоциональным состоянием.

"Ты читаешь эти новости, ты видишь эти фотографии... Это все тебя погружает в холодную воду, в ад. Иногда бывали срывы, вот ты держишься, держишься, а потом истерика, слезы. Это такое психологическое состояние, над которым, в тот момент, я ничего не могла сделать. Поверьте, когда ты за границей, когда не хочешь жить там, где находишься - это гораздо сложнее, чем жить здесь, под обстрелами. Психологически это такой ад, в котором ты живешь каждую секунду, ты не принадлежишь сам себе. Не знаешь своих близких, что с ними. Ты с ними общаешься, но они далеко, ты переживаешь", - сказала Елена.