"Спящий принц" в коме уже 20 лет: родные бросили вызов приговору врачей и все еще верят в чудо

Халед бин Талал учился в военном училище в Великобритании и в 2005 году парень попал в страшную автомобильную аварию. Принц получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. С тех пор он ни на что не реагирует и не просыпается. Однако его родные до сих пор не позволили выключить аппараты.

18 апреля "спящему принцу" исполнилось уже 36 лет и сейчас, почти через 20 лет после страшного ДТП, его состояние совершенно не изменилось. Он находится в коме.

Халед бин Талал находится под наблюдением медицинских работников в медицинском центре короля Абдулазиза в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Врачи делают все возможное, чтобы сохранять и в дальнейшем его жизнь.

Несмотря на 20 лет комы, его родители, принц Халед бин Талал Аль Сауд и принцесса Рима бинт Талал не теряют надежду и отказываются отключать сына от аппарата искусственного дыхания. Врачи неоднократно предлагали родителям отпустить сына, но родители не соглашаются.

"Если бы Бог хотел, чтобы сын погиб в этой аварии, он бы сейчас был в могиле", - решительно говорит Аль-Сауд о своем сыне.

Он отказывается, потому что верующий человек, который все еще надеется, что сын когда-нибудь сможет прийти в себя. Рима бинт Талал говорит, что до сих пор чувствует присутствие сына и считает, что в его душе все еще есть жизненная сила.

С тех пор как принц находится под наблюдением врачей, его состояние ни разу не изменилось. В 2019 году было что-то похожее на то, что принц пошевелил пальцем. Но после этого ничего не изменилось.

"Принц остается на аппарате искусственной вентиляции легких и зонде для кормления. Последние задокументированные движения произошли в 2019 году, когда, как сообщается, он демонстрировал признаки ограниченного сознания с помощью небольших жестов, таких как поднятие пальца или легкое движение головы, хотя эти моменты не свидетельствовали о возвращении к сознанию", - сообщает Roya news.

В 2025 году семья принца не давала комментариев и не предоставляла никакой информации о его состоянии. Также они не опубликовали ни одного заявления по случаю дня рождения принца. Однако внимание в социальных сетях снова вызвало интерес к этой шокирующей истории. Многие люди уже 20 лет думают о принце и молятся, чтобы он пришел в себя.

Халед бин Талал - член королевской семьи Саудовской Аравии, а его прадед был основателем современной Саудовской Аравии.