Всплыли новые детали смерти Вэла Килмера: все гораздо хуже, чем казалось

По словам его дочери Мерседес Килмер, звезда "Бэтмена" несколько лет не вставал с постели - у него был упадок сил после того, как он лечился от рака. В этом году он уже несколько раз попадал в больницу, а его состояние существенно ухудшилось на прошлой неделе.

"Вэл был очень слаб к концу своей жизни, и его смерть не была внезапной. Его здоровье серьезно ухудшилось на прошлой неделе, и его друзья и семья пришли к Вэлу в больницу за несколько дней до его смерти. Ранее в этом году он уже был госпитализирован", - сказано в сообщении.

Кроме того, он не появлялся на публике уже около 6 лет, так как он очень изменился внешне. Последний раз он присутствовал на гала-вечере Thespians Go Hollywood в 2019 году вместе со своей дочерью Мерседес.

Последнее видео в его блоге датировано 23 февраля, где актер надевает маску Бэтмена. Однако, как сказано в СМИ, это старое видео. В последние годы своей жизни он выглядел иначе, а также практически полностью потерял голос.

Что известно о болезни Вэла Килмера

В 2014 году актер прошел обследование - у него выявили опухоль. Позже стало известно, что у него рак гортани. В январе 2015 года Килмер был госпитализирован.

В 2017 году актер дал интервью, в котором сообщил, что уже два года борется с онкологией, прошел несколько курсов химиотерапии. Ему сделали операцию на трахее, из-за чего его голос стал хриплым и появилась отдышка.

Позже он практически потерял голос. Для того, чтобы говорить, Вэл Килмер подключил электрическую голосовую коробку к своей трахее.

В 2021 году программная компания Sonantic цифровым образом пыталась воссоздать голос Килмера с помощью технологии искусственного интеллекта и архивных аудиозаписей.

Отметим, что актер снялся более чем в 80 фильмах. Самые известные его роли - в боевике "Лучший стрелок" с Томом Крузом, в образе музыканта Джима Моррисона в фильме "Дорз", а также в образе Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда".



Вэл Килмер (фото: Getty Images)