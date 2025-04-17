Всплыли новые детали смерти Мишель Трахтенберг - звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Появились новые детали смерти Мишель Трахтенберг - 39-летней актрисы, тело которой было найдено почти два месяца назад в Нью-Йорке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC.
По данным бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, американская актриса умерла естественной смертью от осложнений, вызванных диабетом.
Семья Мишель является ортодоксальными евреями, и она возражала против вскрытия, ссылаясь на религиозные причины. Поскольку признаков преступления обнаружено не было, судмедэксперт не стал отклонять возражения родственников.
Чтобы определить причину смерти, были проведены токсикологические тесты.
Напомним, звезду сериалов "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница" была обнаружена без признаков жизни около 8:00 утра в среду, 26 февраля, в престижном жилом комплексе One Columbus Place в Нью-Йорке (США).
В СМИ также сообщалось, что ранее Трахтенберг перенесла операцию по трансплантации печени. Тогда предполагали, что смерть наступила из-за осложнений или отторжения донорского органа.
В сети поклонники артистки обратили внимание, что на последних фото она сильно похудела. В связи с этим некоторые предполагали, что она могла стать жертвой наркотиков или алкоголя.
Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)
Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Она родилась в 1985 году в семье иммигрантов: ее отец был немцем, а мать - одесситкой, родом из Украины. Мишель немного знала русский язык.
Популярность ей принесли съемки в 2000 году в сериале "Баффи - истребительница вампиров". В сериале она играла сводную сестру главной героини, между которыми были непростые отношения.
Также знаковыми ролями Трахтенберг были Джорджина Спаркс в сериале "Сплетница" и Дженни в фильме "Евротур".
Мишель Трахтенберг (кадр из фильма)
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