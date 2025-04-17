Всплыли новые детали смерти Мишель Трахтенберг - звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров"

Появились новые детали смерти Мишель Трахтенберг - 39-летней актрисы, тело которой было найдено почти два месяца назад в Нью-Йорке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на BBC .

Причина смерти Мишель Трахтенберг

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, американская актриса умерла естественной смертью от осложнений, вызванных диабетом.

Семья Мишель является ортодоксальными евреями, и она возражала против вскрытия, ссылаясь на религиозные причины. Поскольку признаков преступления обнаружено не было, судмедэксперт не стал отклонять возражения родственников.

Чтобы определить причину смерти, были проведены токсикологические тесты.

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Напомним, звезду сериалов "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница" была обнаружена без признаков жизни около 8:00 утра в среду, 26 февраля, в престижном жилом комплексе One Columbus Place в Нью-Йорке (США).

В СМИ также сообщалось, что ранее Трахтенберг перенесла операцию по трансплантации печени. Тогда предполагали, что смерть наступила из-за осложнений или отторжения донорского органа.

В сети поклонники артистки обратили внимание, что на последних фото она сильно похудела. В связи с этим некоторые предполагали, что она могла стать жертвой наркотиков или алкоголя.



Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

Что известно про Мишель Трахтенберг

Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Она родилась в 1985 году в семье иммигрантов: ее отец был немцем, а мать - одесситкой, родом из Украины. Мишель немного знала русский язык.

Популярность ей принесли съемки в 2000 году в сериале "Баффи - истребительница вампиров". В сериале она играла сводную сестру главной героини, между которыми были непростые отношения.

Также знаковыми ролями Трахтенберг были Джорджина Спаркс в сериале "Сплетница" и Дженни в фильме "Евротур".



Мишель Трахтенберг (кадр из фильма)