Всплыла реальная причина смерти Элвиса Пресли. Это не наркотики

Элвис Пресли (фото: Getty Images)

Так, Салли Ходел, автор книги Destined to Die Young, провела обширное исследование, чтобы докопаться до сути смерти Элвиса, и теперь пытается остановить все "сенсационные" истории, которые продолжают появляться.

В комментарии изданию она объяснила, что смерть короля рок-н-ролла не была такой "ужасной" и "драматической", как многие продолжают утверждать.

Нельзя приуменьшать тот факт, что Пресли злоупотреблял наркотиками и вел нездоровый образ жизни, что, безусловно, сказалось на его здоровье. Однако смерть могла быть более тесно связана с генетической проблемой.

Элвис Пресли (фото: Getty Images)

"Упрощенная идея заключается в том, что это была передозировка наркотиков", - отметила Ходел. Однако, по мнению эксперта, это утверждение далеко от истины.

"Нет абсолютно никаких доказательств смерти от передозировки наркотиков; ноль. Это была очень быстрая проблема, связанная с сердцем", - считает она.

Далее Салли объяснила потенциальную связь с генетическим заболеванием, которое было у его предков и сказывалось в первую очередь на печени и сердце.

"Заболевания сердца и печени присутствуют в его семье. Проблема с сердцем не обязательно распознаваема. Мы не знаем, что это такое, но это абсолютный прецедент", - сказала Холдер.

Пресли во время выступления (фото: Getty Images)

Кроме того, она вспомнила, что родители и другие родственники Элвиса Пресли также скончались в достаточно молодом возрасте.

"Мы видим это в семье, даже его отец умер молодым. Есть также случаи смерти в молодом возрасте по линии Пресли", - подчеркнула автор книги.

Мать Элвиса, Глэдис, также скончалась от сердечного приступа в 46 лет. У нее было трое братьев, каждый из которых также ушел из жизни в возрасте 46, 49 и 59 лет от сердечной недостаточности или легочных осложнений.

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Что известно о причине смерти Элвиса Пресли

Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти была остановка сердца.

Патологоанатомы сочли возможным, что он перенес анафилактический шок, вызванный таблетками кодеина, которые он получил от своего стоматолога (которого посещал накануне) и на которые, как было известно, у него была аллергия.

Пара лабораторных отчетов, поданных 2 месяца спустя, убедительно свидетельствовали о том, что полипрагмазия (смешивание множества лекарств в одном рецепте) была основной причиной смерти. В одном из отчетов сообщалось о 14 наркотиках в организме Элвиса, 10 - в значительном количестве.

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