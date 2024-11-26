У певца Буйнова, который хотел воевать на Донбассе, диагностировали неизлечимую болезнь: в каком он состоянии

Какой диагноз у Буйнова

Буйнову поставили диагноз - рак предстательной железы IV степени.

"Из-за ухудшения состояния в ноябре он был вынужден посетить стационар московской больницы. 74-летнему Александру Николаевичу назначили все необходимые препараты и лекарства на "экстренный случай", если станет совсем плохо. Прописали также пить много воды и термическую диету", - сказано в сообщении канала.

Отметим, что онкологическое заболевание у актера-путиниста было диагностировано много лет назад, однако с 2011 года он находился в ремиссии. Ему уже делали операции и удаляли метастазы. Однако сейчас Буйнову присвоили паллиативный статус.

В каком состоянии сейчас Буйнов

Сам артист и его супруга уже успели отреагировать на новость.

Александр Буйнов в комментарии одному из росСМИ отметил, что у него все хорошо, он продолжает выступать и строить творческие планы, а об ухудшении своего здоровья узнал из новостей. Он не собирается приостанавливать карьеру и уходить со сцены.

Его жена Елена Буйнова, которая, к слову, является продюсером артиста, также прокомментировала информацию о его состоянии, отметив, что он каждый день на работе, а новость о паллиативном статусе - это чья-то выдумка.

"Придумывать из своего воспаленного мозга про другого человека такие вещи - это надо быть уже не человеком", - подытожила она.

Певец-путинист (фото: kino-teatr.ru)

Что Буйнов говорил о войне с Украиной

Александр Буйнов поддержал незаконную аннексию Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, неоднократно приезжал туда со своими концертами.

В 2017 году посещал оккупированный Донецк и заявил там, что "закрыл для себя Украину на многие годы, пока там не изменится власть".

В марте 2018 года он получил запрет на въезд в Украину.

Он также поддержал российское вторжение в 2022 году, принимал участие в концертах в поддержку.

Более того, он хотел принимать активное участие в боевых действиях в качестве добровольца.

"Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе", - рассказывал тогда он друзьям.

В частности, обращался к знакомым, которые уже были на передовой, по этому поводу. Однако, судя по всему, 73-летнего артиста отговорили от этой идеи.

18 марта 2022 года выступил в Дворце спорта "Юбилейный" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма "Za Россию!".

В мае того же года выступил и на концерте в честь Дня победы. На этом же мероприятии засветилась украинка Наташа Королева, которая молчит о войне в родной стране.

21 августа 2022 года принял участие в праздничном концерте, посвященному дню флага России, который проводился в оккупированном на тот момент российскими войсками Херсоне.

Александр Буйнов (фото: kino-teatr.ru)