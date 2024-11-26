У певца Буйнова, который хотел воевать на Донбассе, диагностировали неизлечимую болезнь: в каком он состоянии
У российского певца и актера, члена путинской партии "Единая Россия", Александра Буйнова, который много лет поддерживает кровавую политику Кремля, диагностировали четвертую стадию рака.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канале SHOT.
Какой диагноз у Буйнова
Буйнову поставили диагноз - рак предстательной железы IV степени.
"Из-за ухудшения состояния в ноябре он был вынужден посетить стационар московской больницы. 74-летнему Александру Николаевичу назначили все необходимые препараты и лекарства на "экстренный случай", если станет совсем плохо. Прописали также пить много воды и термическую диету", - сказано в сообщении канала.
Отметим, что онкологическое заболевание у актера-путиниста было диагностировано много лет назад, однако с 2011 года он находился в ремиссии. Ему уже делали операции и удаляли метастазы. Однако сейчас Буйнову присвоили паллиативный статус.
В каком состоянии сейчас Буйнов
Сам артист и его супруга уже успели отреагировать на новость.
Александр Буйнов в комментарии одному из росСМИ отметил, что у него все хорошо, он продолжает выступать и строить творческие планы, а об ухудшении своего здоровья узнал из новостей. Он не собирается приостанавливать карьеру и уходить со сцены.
Его жена Елена Буйнова, которая, к слову, является продюсером артиста, также прокомментировала информацию о его состоянии, отметив, что он каждый день на работе, а новость о паллиативном статусе - это чья-то выдумка.
"Придумывать из своего воспаленного мозга про другого человека такие вещи - это надо быть уже не человеком", - подытожила она.
Певец-путинист (фото: kino-teatr.ru)
Что Буйнов говорил о войне с Украиной
Александр Буйнов поддержал незаконную аннексию Крыма и части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, неоднократно приезжал туда со своими концертами.
В 2017 году посещал оккупированный Донецк и заявил там, что "закрыл для себя Украину на многие годы, пока там не изменится власть".
В марте 2018 года он получил запрет на въезд в Украину.
Он также поддержал российское вторжение в 2022 году, принимал участие в концертах в поддержку.
Более того, он хотел принимать активное участие в боевых действиях в качестве добровольца.
"Может можно мне что-то там? Я же лейтенант в запасе", - рассказывал тогда он друзьям.
В частности, обращался к знакомым, которые уже были на передовой, по этому поводу. Однако, судя по всему, 73-летнего артиста отговорили от этой идеи.
18 марта 2022 года выступил в Дворце спорта "Юбилейный" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма "Za Россию!".
В мае того же года выступил и на концерте в честь Дня победы. На этом же мероприятии засветилась украинка Наташа Королева, которая молчит о войне в родной стране.
21 августа 2022 года принял участие в праздничном концерте, посвященному дню флага России, который проводился в оккупированном на тот момент российскими войсками Херсоне.
Александр Буйнов (фото: kino-teatr.ru)