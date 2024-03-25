Певица-путинистка из Украины задонатила более 10 тысяч долларов жертвам теракта в "Крокус сити Холл"

Анна Асти задонатила крупную сумму пострадавшим от теракта в Крокус Холли

Когда-то популярная в Украине певица Анна Асти сообщила, что перечислила через свой фонд "Феникс" более 10 тысяч долларов в "Российский Красный Крест" в помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в торговом центре "Крокус сити Холл" в Москве.

Напомним, что в этом преступлении россияне нагло пытались обвинить Украину, и об этом говорил сам Владимир Зеленский в видеообращении.

Тем временем уроженка Украины, которая без угрызений совести поет для россиян и молчит о военных преступлениях россиян, она заботится о жизни тех, кто потенциально может стать убийцами нашего народа и выражает свои "искренние соболезнования".

"Произошла страшная трагедия, и мы понимаем, как важно оказать поддержку тем, кого коснулось", - написала предательница Асти.

Также фонд певицы имеет горячую линию для тех, кто нуждается в помощи.

Артистка, которая за весь период полномасштабной войны России в Украине ни разу не выразила своей поддержки украинцам и даже не думала донатить, призвала своих поклонников также перечислять деньги в поддержку пострадавших в теракте в "Крокус Холле".

"Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих", - цинично прокоментировала Анна.

Предательница Анна Асти перечислила крупную сумму денег пострадавшим в "Крокус Холле" (фото: t.me/anna_asti)