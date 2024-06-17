Певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ (фото)

Детали скандала

На днях певица выступала в Лас-Вегасе, а затем поделилась фото с концерта. И на первом же кадре Адель продемонстрировала черное платье.

И оказалось, что певца надела наряд от россиян. Платье создал модный дом Валентина Юдашкина. Сам модельер умер в прошлом году, но до этого он не осудил войну и оказался путинистом.

За это, кстати, Юдашкин даже не был допущен к Неделе моды в Париже. Но это не остановило Адель.

Мало того, что она "выгуляла" российское платье, так оно еще и "тегнула" бренд, будто для рекламы. Обычно звезды с таким количеством подписчиков (у певицы их более 56 миллионов) не оставляют теги, ведь коммерческие интеграции очень недешевые.

Адель возмутила фанов (скриншот)

Как реагирует сеть

Под постом уже появились комментарии от пользователей, осудивших поступок Адель. Они пишут:

"Платье от дизайнера, разработавшего форму армии РФ? Серьезно?"

"Русский дизайнер? Адель, ты одна из лучших певиц, но ты понимаешь, что ты поддерживаешь, одевая это платье?"

"Одежда от россиян, убивающих украинцев? Браво!"

"Лол, российский бренд? С тобой все хорошо?"

"То есть вы поддерживаете российского дизайнера, который тоже путинист? Деньги за платья, которые он продает после того, как вы его популяризируете, пойдут на убийство невинных украинцев"

"Ты в порядке, Адель? Я вижу, что человечность уже не в моде"

"Имея возможность одеть практически любой бренд в мире, выбрать Юдашкина".

Осудила ли Адель войну

Позиция певицы до сих пор остается неизвестной. Она не осудила действия Путина в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, на территории страны-агрессора больше не выступает.

В прошлом году она "засветилась" в платье от украинского бренда, что очень радовало ее фанатов. Но Адель не будет высказывалась о войне в публичном пространстве.