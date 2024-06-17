Певица Адель опозорилась из-за платья от бренда из РФ (фото)

Известная певица Адель возмутила фанатов со всего мира. Артистка вышла на сцену в платье от российского бренда, что заметили в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Адель.
На днях певица выступала в Лас-Вегасе, а затем поделилась фото с концерта. И на первом же кадре Адель продемонстрировала черное платье.
И оказалось, что певца надела наряд от россиян. Платье создал модный дом Валентина Юдашкина. Сам модельер умер в прошлом году, но до этого он не осудил войну и оказался путинистом.
За это, кстати, Юдашкин даже не был допущен к Неделе моды в Париже. Но это не остановило Адель.
Мало того, что она "выгуляла" российское платье, так оно еще и "тегнула" бренд, будто для рекламы. Обычно звезды с таким количеством подписчиков (у певицы их более 56 миллионов) не оставляют теги, ведь коммерческие интеграции очень недешевые.
Адель возмутила фанов (скриншот)
Под постом уже появились комментарии от пользователей, осудивших поступок Адель. Они пишут:
Позиция певицы до сих пор остается неизвестной. Она не осудила действия Путина в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, на территории страны-агрессора больше не выступает.
В прошлом году она "засветилась" в платье от украинского бренда, что очень радовало ее фанатов. Но Адель не будет высказывалась о войне в публичном пространстве.
Напомним, недавно мы рассказывали, что группа Quest Pistols выступила за границей с русскими песнями.
Кроме того, уже стало известно, что дети принца Уильяма поздравили его с Днем отца щемящим фото.