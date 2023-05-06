Список популярных "детских" лекарств, которые могут навредить малышам

Муколитики, то есть сиропы от кашля

Детям до 4-5 лет запрещено давать муколитики. Они разжижают мокроту, увеличивают ее количество и ребенок в таком возрасте просто не может эффективно откашливать. Поэтому получается, что легкие "тонут" в мокроте.

В таком случае еще может присоединиться бактериальная флора и вызвать тяжелое осложнение - пневмонию. Еще лучше просто давать пить много воды.

Ороантисептики или спреи в горло

Они слишком раздражают нежную слизистую малыша (даже если пшикаете на "щеки") и могут вызвать рефлекторный ларингоспазм. Очень тяжелое осложнение, из-за которого ребенок не может вдохнуть воздух.

А еще часто эти спреи содержат красители и ароматизаторы, вызывающие аллергию.

Гели с анестетиком при прорезывании зубов

В 2014 году FDA (США) запретило использовать гели с лидокаином и бензокаином, так как они влияют на мозг и сердце ребенка. При передозировке могут быть: заторможенность, судороги и нарушения дыхания.

Поэтому единственное, что мы можем делать в таком случае - давать парацетамол и ибупрофен, специальные гелевые грызунцы, которые можно охлаждать и грудное вскармливание.

Сосудосуживающие капли в нос

Их тоже нужно применять очень осторожно и только после назначения врача. Взрослых это касается тоже.

Максимальный срок назначения 3-5 дней и с 6 лет, иначе идет обратный эффект (атрофия слизистой) и привыкание, а у маленьких детей - влияние на сосуды головного мозга.

Ингаляции травами, картофелем и т. д.

Давно следует забыть об этих древних методах лечения ОРВИ. Их действенность вообще не доказана. Таким образом, можно еще и навредить. Травы - сильные аллергены и часто вызывают бронхомпазм, а горячий пар может вызвать ожог слизистой.

Препараты, которые нужно дробить

Если вам назначают всевозможные "Лbсобакты", "Стрептоциды", которые нужно дробить, тереть в порошок, задумайтесь. Для детей есть свои определенные препараты в допустимых формах выпуска: сироп, суспензия, меньшие дозировки.