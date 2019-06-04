Спишуть на малолєтку: нова версія вбивства дитини поліцейськими "підірвала" мережу

Вбивство дитини співробітниками поліції спровокувало величезний суспільний резонанс
Вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, якого застрелили 31 травня обростає новими версіями. Згідно останніми даними, здійснити фатальний постріл міг 14-річний син фігуранта справи Володимира Петровця, повідомляє РБК-Украина. Українці в соцмережах шоковані таким поворотом розслідування, вони вважають подібну версію спробою зам'яти справу.
Справа в тому, що в будинку підозрюваного, де в п'ятницю "культурно відпочивали" співробітники патрульної поліції - Іван Приходько та Володимир Петровець, перебував і 14-річний син останнього.
Вбивство дитини поліцейськими (Іван Приходько в суді, фото: РБК-Україна)
Нині слідство перевіряє нову версію подій. До того ж, зброю, з якої вбили хлопчика, досі не знайшли - вона зникла з місця злочину.
Нагадаємо, старшого сержанта Петровця і лейтенанта Приходька сьогодні заарештували на два місяці без права внесення застави. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення за умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене групою осіб за попередньою змовою.
Підозрювані своєї провини не визнають.
Вбивство дитини поліцейськими (Володимир Петровець, фото: РБК-Україна)
Користувачі мережі шоковані несподіваною і дивною версією слідства. В коментарях вони припускають, що почався "злив справи".
Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)
Також в соцмережах в подиві від того, що Володимир Петровець намагається перевести стрілки на власного неповнолітнього сина.
Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)
Українці також вимагають довічного ув'язнення і навіть смертної кари для фігурантів гучної справи.
Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)
До речі, в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.
Також ми писали про те, що спливли кричущі факти з біографії обох співробітників правоохоронних органів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під МВС прибрали іграшки і свічки, які вчора принесли під будівлю міністерства активісти у пам'ять про загиблого п'ятирічного Кирила.