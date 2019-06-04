Спишуть на малолєтку: нова версія вбивства дитини поліцейськими "підірвала" мережу

Вбивство поліцейськими п'ятирічного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому, якого застрелили 31 травня обростає новими версіями. Згідно останніми даними, здійснити фатальний постріл міг 14-річний син фігуранта справи Володимира Петровця, повідомляє РБК-Украина. Українці в соцмережах шоковані таким поворотом розслідування, вони вважають подібну версію спробою зам'яти справу.

Справа в тому, що в будинку підозрюваного, де в п'ятницю "культурно відпочивали" співробітники патрульної поліції - Іван Приходько та Володимир Петровець, перебував і 14-річний син останнього.

Вбивство дитини поліцейськими (Іван Приходько в суді, фото: РБК-Україна)

Нині слідство перевіряє нову версію подій. До того ж, зброю, з якої вбили хлопчика, досі не знайшли - вона зникла з місця злочину.

Нагадаємо, старшого сержанта Петровця і лейтенанта Приходька сьогодні заарештували на два місяці без права внесення застави. Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення за умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Підозрювані своєї провини не визнають.

Вбивство дитини поліцейськими (Володимир Петровець, фото: РБК-Україна)

Користувачі мережі шоковані несподіваною і дивною версією слідства. В коментарях вони припускають, що почався "злив справи".

Скоро напишуть, що хлопчик сам застрелився.

А на сусідній лавочці бомж сидів, може він вистрілив.

А в мусо*ів є хороший "виверт" - нема стовбура, немає і злочину! Можуть звичайно провести експертизу, і довести, що дитина сама застрелилася!

Куля в голівці дитини випущена з пістолета п'яного поліцейського. Які можуть бути дебати

Зараз спишуть на малолєтку і кінці у воду...

Ну да, на неповнолітнього все спишуть. Посадять за хуліганство або взагалі дадуть умовно. Все клас!

Яйця затисніть їм між дверима, вони скажуть де зброя!

Нема зброї - нема справи.

Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)

Також в соцмережах в подиві від того, що Володимир Петровець намагається перевести стрілки на власного неповнолітнього сина.

Одним словом поліцай. Заклав сіна, а самому признати провину слабо. Павлік Морозов відпочиває.

Вже мусор*я бодяжить, щоб від відповідальності піти і отримати орден! І по сему убієнний відстрілювався, але ментівський синок випередив.

На свою дитину скинув? Це жесть! Буває навпаки, коли батько бере провину на себе, щоб дитину не посадили, а тут навпаки.

Син щн не підсудний. Хай за п'яного тата віддувається, а папка і далі буде стріляти по п'яні.

Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)

Українці також вимагають довічного ув'язнення і навіть смертної кари для фігурантів гучної справи.

Розстріляти в голову обох.

Дайте йому пістолет з одним патроном, нехай застрелиться.

Посадити обох в камеру, і дати по одному патрону, і нехай самі вирішують що робити... Як там називається - честь офіцера... А тут буде честь мента.

Вбивство дитини поліцейськими (скрін: facebook.com)

Всі злочинці що скоїли злочини проти дітей насамперед повинні бути кастровані (чоловіки) та стерилізовані (жінки).

Звільнити усіх, хто допустив, щоб у неробочий час ці виродки були п'яні зі зброєю. А цей біомусор посадити надовго.

Стратити. Боженька дав людині життя і тільки Боженька може його забрати. Убив свідомо людини, і такій людині нічого на нашій землі жити.

До речі, в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.

Також ми писали про те, що спливли кричущі факти з біографії обох співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під МВС прибрали іграшки і свічки, які вчора принесли під будівлю міністерства активісти у пам'ять про загиблого п'ятирічного Кирила.