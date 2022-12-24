Не спешите глотать антибиотики! Как правильно лечить ангину

Как проявляется ангина

Острый тонзиллит, или в просторечии ангина, проявляется, в первую очередь, острой болью в горле.

Основные симптомы включают:

боль в горле, сопровождающаяся затрудненным глотанием,

увеличение лимфатических узлов шеи,

налет на миндалинах,

повышение температуры тела.

Лечение ангины

Острый тонзиллит обычно имеет вирусное происхождение, но в некоторых случаях – бактериальное.

Чтобы понять, какова природа болезни, нужно пройти специальный тест. В этом поможет быстрый "Cito test для диагностики стрептококковой ангины".

Если результат положителен, врач может назначить вам антибиотики. Обычно это препараты пенициллиновой группы.

А вот вирусный тонзиллит имеет только симптоматическое лечение. Бактериальный тонзиллит лечится исключительно антибиотиками по назначению врача.