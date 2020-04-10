Спи спокійно, герою! В бою за Україну загинув воїн з позивним "Лєший" (фото)

На Донбасі загинув військовий ЗСУ з 93-ї омбр "Холодний Яр" Олексій Купріков з позивним "Лєший" - боєць 9 квітня отримав множинні осколкові поранення, що стали для нього фатальними. 49-річний солдат, механік-водій механізованого батальйону загинув в бою з окупантами на фронті в Луганській області в околицях Кримського.

На жаль, засоби захисту воїна не врятували, розповіли побратими.

"Він вирізнявся від більшості статечністю та виваженістю. Адже часто буває, що люди після «учєбки» жаліються: мене, мовляв, нічому не навчили, тому я нічого не вмію. Льоша ж навпаки, навіть якщо чогось і не знав, ґрунтовно та розсудливо намагався зрозуміти у деталях, як що працює, як краще полагодити техніку. І в нього це дуже добре виходило. Був спокійний, розважливий, зацікавлений у своїй роботі. З ним було легко служити. Дуже шкода втрачати таких людей... Ми глибоко співчуваємо рідним, близьким та друзям Олексія. Його загибель - велика втрата для нас! Спи спокійно, Герою!", - розповіли у підрозділі, йдеться в повідомленні 93 омбр на сторінці в Facebook.

Олексій Купріков народився 13 січня 1971 року. Жив у селищі міського типу Черкаське Новомосковського району під Дніпром.

На фронт вирушив після загибелі на Донбасі свого близького друга. У листопаді 2018-го він підписав контракт та став бійцем 93 омбр ЗСУ. Спочатку був стрільцем-помічником гранатометника, потім вирішив стати механіком-водієм.

У "Лєшого" залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, яка також служить в 93-й бригаді.

Воїн ЗСУ Олексій Купріков з позивним "Лєший" (Фото: facebook.com/93OMBr)

Раніше повідомлялося, що 9 квітня на Донбасі в зоні ООС в результаті обстрілу бойовиків з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї були поранені двоє українських військових.

Також в цей день інтервенти обстріляли житлові будинки у населеному пункті Хутір Вільний. Один із снарядів від АГС-17 розірвався на подвір'ї місцевої жительки.