Специфічний симптом раку печінки, що проявляється розладом шлунку: як не пропустити

Рак печінки є одним з найнебезпечніших, адже входить в трійку причин смерті від онкології (після раку легенів і кишківника). Як і з іншими типами онкозахворювань, своєчасна діагностика підвищує шанси на успішне лікування.
Які симптоми раку печінки є специфічними - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як пише Daily Express, хвороба може викликати "шишку" в правій частині шлунка. Це може вплинути на ваше травлення, що призведе до "болю у верхній правій частині живота".
Дослідники кажуть, що розвиток онкології може викликати тяжкість і "набряк шлунка", незалежно від того, скільки їжі ви з'їли.
І це може бути пов'язано з двома причинами: або печінка збільшується від зростаючого раку і викликає "набряк у правій частині живота", або рак підвищує тиск у печінці, змушуючи кров повертатися в судини.
З більшою ймовірністю захворіти на рак печінки можуть:
Раніше ми писали про харчову звичку, яка може призвести до раку.
Також повідомлялося про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.