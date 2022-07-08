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Спеціально розстрілювали людей на мосту в Ірпені: з'явилися нові докази звірств росіян

Росіяни цілеспрямовано вбивали українців на мосту в Ірпені (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Російські військові спеціально розстрілювали українців під час евакуації з Ірпеня. Житель Ірпеня розповів, що він бачив під час окупації Київської області та показав ексклюзивні кадри, які раніше не були ніде опубліковані.

Відео бесіди з жителем Ірпеня опублікував журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.

Олександр пережив російську окупацію в Ірпені, і він особисто бачив обстріли Романівського мосту. Також він став свідком вбивства мирних громадян під час евакуації.

Як розповідає чоловік, російські військові перерізали всі шляхи евакуації машинами мирних громадян, і єдина дорога залишилася через Романовський міст. Міст підірвали 4 березня.

"Поки на мосту не було ніякого руху, було тихо. Іноді один-два постріли. Як тільки починалася евакуація, її оголошували, люди йшли, повно було машин кинутих, і коли люди починали йти - запускався дрон, починав літати. І десь через пів години починався обстріл. Постріли були чутні з кар'єру, де добувався пісок для нової траси та з боку кладовища", - розповідає Олександр.

З двох напрямків вони стріляли по дорозі, по машинах, по мосту. Олександр чув крики людей на мосту у своєму будинку. Наступного дня він дізнався, що того дня там загинула сім'я Сергія Перебийноса - дружина, двоє дітей і дві собаки.

Також він став свідком вбивства людей, які намагалися виїхати з Ірпеня через село Стоянка. Ці кадри публікуються вперше.

Він разом з другом зробив вилазку з другом на машині в бік дороги на Стоянку, щоб перевірити блокпости та зрозуміти, наскільки дорога безпечна.

Вони припаркувалися, вийшли з машини та встигли пройти не більше 200 метрів - в ті дні вже вся дорога була в згорілих машинах і трупах людей.

Повз них проїхав автомобіль і майже відразу пролунала автоматна черга. Проводити далі свою розвідку Олександр не став і повернувся додому.

Він каже, що на той момент встиг побачити, як мінімум двох загиблих і кілька машин з написом "Діти". Всі ці машини намагалися евакуювати мирних громадян в найперші дні вторгнення Росії.

Кому пощастило вижити - йшли звідти пішки. Більше з цього боку виїхати на машині ніхто не намагався.

Нагадаємо, раніше ми писали, що село Демидів вже четвертий місяць затоплене і люди скоро лишаться без будинків.

А також розповідали про те, мешканка Бучі стала свідком вбивства мирних українців російськими солдатами.

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