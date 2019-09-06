Поспішали на крики: у Києві зґвалтували жінку на очах її дочки-підлітка (відео)

У Києві насильник напав на жінку, яка разом зі своєю дочкою-підлітком і двома друзями - чоловіком і жінкою - прибігли на крики допомоги в парку Андрія Малишка, де з боку скверу дівчина відбивалася він молодика, на вигляд 30 років. Шокуючий інцидент стався 5 вересня в Дніпровському районі столиці (між станціями метро "Чернігівська" і "Дарниця". Про це передає "Інформатор".

38-річна потерпіла сиділа в парку на лавочці з друзями і чекала, коли її 14-річна донька повернеться з роботи з кафе, у якому підробляє баристою. Після її повернути всі разом почули, як хтось кличе по допомогу, і побігли туди. Це відбувалося трохи пізніше 23:00.

У Києві ґвалтівник познущався над жінкою на очах у її 14-річної доньки (Фото: kiev.informator.ua)

"Подружка бігла перша, потім розвертається та біжить назад, кричить - у нього ніж!. Він вибіг, погнався за нами, напав на чоловіка. Чоловік відкинув його, і він кинувся на мене. Приставив ножа, поволік у парк і зґвалтував", - розповіла жінка.

Жінка в парку з донькою і друзями поспішила на крики про допомогу, але потрапила в лапи ґвалтівника (Фото: kiev.informator.ua)

Все це відбувалося на очах у дочки потерпілої. Дівчинка і знайомі її мами патылись допомогу, але зловмисник близько 30 років погрожував зарізати нещасну, яку тримав за волосся. Він змусив жінку зайнятися оральним сексом, а потім зґвалтував.

Донька викликала поліцію, а після того, як ґвалтівник закінчив наруги над її матір'ю, і побіг у підворіття, поспішила за ним, щоб не дати злочинцеві зникнути.

Зловмисник зняв свою куртку і шапку і сховав їх у рюкзак, щоб нього не впізнали.

Правоохоронці та активісти "Атопатруль Майдан", які прибулі на місце події, затримали ґвалтівника. Після цього зловмисник, потерпіла та свідки були доставлені у Дніпровський райвідділ поліції для дачі показань. Розпочато слідчі дії.

У Києві 30-річний чоловік зґвалтував жінку в парку прямо на очах її доньки (Фото: kiev.informator.ua)

Постраждала жінка виховує п'ятьох дітей. Після події вона перебувала в шоковому стані.

Зазначимо, що насильник, не дивлячись на слова свідків і очевидців, свою провину заперечує.

У Києві ґвалтівник познущався над жінкою на очах у її 14-річної доньки (Відео: YouTube / informator.ua)

Як повідомлялося раніше, не так давно у Києві в гіпермаркеті "Епіцентр" орудував маніяк, який нападав на жінок у кабінках туалету з метою згвалтування.

Нагадаємо, під Одесою відпустили на свободу небезпечного збоченця, який звинувачувався у вбивстві 22-річної жінки і надалі багаторазовому наругу над тілом покійної. Прокуратура готує апеляцію за рішенням суду.