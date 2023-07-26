Жара - это идеальные условия. Врачи предупредили о смертельной инфекции, от которой двоится в глазах

Лето - очень благоприятная пора для развития очень опасной инфекции. Речь идет о ботулизме.
О болезни напомнили в Министерстве охраны здоровья.
Именно летом жара создает идеальные условия для распространения возбудителей, вызывающих кишечные инфекции. Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм.
Ботулизм возникает из-за токсина, который поражает нервы организма, затрудняет дыхание и может привести к параличу мышц и даже смерти.
Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования, это мясо, рыба, реже - овощи. Потенциально опасны все консервированные продукты, которые были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом.
Обратите внимание, что даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности и видом, могут быть заражены: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, ведь микроорганизм, вызывающий болезнь, не портит продукты.
Также, ботулизм может возникнуть, если съесть вяленую или копченую рыбу и любые изделия из мяса (колбаса, ветчина и т.д.).
Чаще всего причиной ботулизма становятся вяленые или копченые продукты домашнего приготовления, однако регистрируются случаи болезни после употребления продуктов производимых в промышленных условиях.
Это происходит в случае несоблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта.
При пищевом ботулизме симптомы обычно начинаются через 18–36 часов после употребления зараженной пищи. Без лечения ботулизм со временем вызывает паралич и может привести к смерти.
Признаками инфекции является - болезненность при глотании, двоение в глазах, слабость в мышцах шеи.
Напомним, что украинцев предупредили об инфекциях, которыми можно заболеть летом.