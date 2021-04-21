Спекти вдома або купити? У скільки українцям обійдеться святкова паска

В Україні подорожчали продукти, а тому спекти паски вдома цього року обійдеться дорожче. А ще більше вдарить по гаманцю покупка готових ласощів.

У скільки обійдеться випічка пасок

Якщо підрахувати, у скільки виллється випічка пасок - то виходить сума приблизно в 172 гривні. У вас вийде 4-5 пасок середнього розміру.

Яйця обійдуться в мінімум 35 гривень за десяток.

Дріжджі 6 гривень

Акційне вершкове масло 45 гривень

Пакет борошна 22 гривні

Цукор 25 гривень

Молоко 25 гривень

Родзинки 30 гривень і ванільний цукор

Скільки коштує покупна паска

Якщо пекти самостійно не вийде, витратити доведеться ще більше. У ресторанах і кафе ціни наближаються до 700 гривень за кілограмову паску. Половинка 300-400.

Паски декорують різними цукатами, шоколадом. Кондитери кажуть, що вона коштує своїх грошей. Мовляв, вони використовують тільки якісні продукти, там немає ніяких підсилювачів смаку, барвників і підсолоджувачів. Звичайно, такі кондитерські вироби доступні не всім.

Зазначимо, що самі українці цього року хочуть пекти менше пасок, ніж зазвичай. Все це заради економії. Перебування на карантині дає про себе знати.

"Може буде менше обсяг, раніше там 7-8 пасок пекла, в цьому році менше, ціни кусаються, як кажуть, і так будемо економити", - розповіла відвідувачка магазину Юлія.