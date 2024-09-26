Будете спать как младенец. 7 приложений, которые помогут вам улучшить сон

Calm

Calm - это приложение на основе подписки, разработанное как инструмент "все в одном". Оно включает в себя несколько разделов, в том числе истории сна, которые помогут вам быстро заснуть.

Приложение содержит различные упражнения, начиная от снятия тревоги и депрессии и заканчивая руководствами по медитации. Они хорошо разработаны и направляют вас к самосозерцанию во сне, которое помогает вам быстрее заснуть и также может помочь в снятии стресса.

Calm также имеет раздел музыки, где вы можете создать плейлист с музыкой, которая поможет вам быстрее заснуть. Раздел музыки содержит хороший каталог звуковых ландшафтов и успокаивающих звуков.

У приложения есть бесплатная версия, но каталог крошечный по сравнению с другими бесплатными приложениями. Некоторые пользователи также упоминали, что приложение постоянно навязывает подписку, когда вы находитесь между сеансами.

Calm (фото: Technology Personalized)

Headspace: Meditation & Sleep

Headspace - еще одно приложение на основе подписки, которое предлагает разнообразный контент, управляемые медитации, осознанные занятия и истории. Оно очень похоже на приложение Calm, и оба помогают вам улучшить свои привычки сна, чтобы вы могли лучше спать.

Когда вы начнете использовать Headspace, вы обнаружите, что приложение очень ориентировано на цель. Есть несколько управляемых упражнений на медитацию, некоторые осознанные занятия, которые вы можете выполнять во время работы, и sleep casts (в основном рассказы для сна).

Библиотека контента огромна, и есть полезные руководства, которые помогут вам лучше понять и использовать приложение. Оно гарантирует вам наилучший возможный ночной сон.

Контент обновляется ежедневно, и каждый день приложение Headspace представляет новые упражнения, начиная от широтной работы до йоги и фитнеса. Также есть поддержка контента по осознанности для семей и детей, раздел подкастов с профессионалами и экспертами по медитации.

Приложение стоит 70 долларов в год. Также есть 14-дневный пробный период, но, как и приложение Calm, бесплатная версия очень ограничена, и большая часть контента скрыта за платным доступом.

Headspace: Meditation & Sleep (фото: Technology Personalized)

Slumber: Calm Stories & Sleep

Slumber - это тоже платное приложение, но оно предлагает бесплатную версию, и придерживаться бесплатной версии - отличная идея. Такая версия имеет большой каталог успокаивающих звуков, занятий медитацией и ночных историй.

Приложение создано с упором на здоровый сон. Оно не слишком сложно в использовании и имеет несколько замечательных функций, таких как прослушивание историй и музыки с успокаивающими фоновыми звуками.

Slumber: Calm Stories & Sleep постоянно обновляется новым контентом, и если вы хотите послушать старый контент, вы можете сделать это с помощью премиум-версии.

Slumber: Calm Stories & Sleep (фото: Technology Personalized)

Sleep Tracker - Sleep Recorder

Sleep Tracker - это персональное приложение для мониторинга цикла сна. Оно недостаточно умно, чтобы автоматически начать запись вашего сна. Поэтому вам придется запустить его вручную, но оно может записывать стадии сна и анализировать его тенденции.

В приложении также есть функция, которая позволяет ему записывать ваш храп и разговоры во сне, но вам следует отключить ее, так как оно автоматически сохраняет эти данные на Google Диске.

Приложение отлично справляется с тем, для чего оно предназначено. Если вы хотите отслеживать свой сон вручную, это приложение может сделать эту работу за вас. Оно бесплатное, но немного раздражает полноэкранная реклама, и требуется некоторое время, чтобы пропустить ее.

Sleep Tracker - Sleep Recorder (фото: Technology Personalized)

BetterSleep: Relax and Sleep

BetterSleep: Relax and Sleep работает по принципу: если вы лучше спите, вы чувствуете себя лучше. Оно имеет удобный интерфейс и содержит несколько важных функций, которые многие люди используют для улучшения качества своего сна.

Приложение имеет встроенный трекер сна, который хорошо работает, звуки для сна и успокаивающие управляемые медитации. Все эти функции важны, потому что большинство людей используют их часто.

Есть бесплатная и платная версии приложения. Единственное отличие - отсутствие успокаивающей музыки, так как каталог не особо большой, но он выполняет свою работу.

BetterSleep: Relax and Sleep (фото: Technology Personalized)

My Noise

My Noise - одна из крупнейших платформ для захватывающих и успокаивающих звуковых ландшафтов, которые могут не только помочь вам лучше сосредоточиться, но и лучше спать. Веб-сайт содержит множество различных типов звуков, которые не только помогают вам лучше спать, но и снимают стресс, беспокойство и депрессию.

Сотни звуков помогут вам лучше сосредоточиться, поскольку они очень тщательно отобраны. Есть звуки для любых целей, от снотворных и медитации до преодоления СДВГ. С помощью этого веб-сайта вы можете преодолеть все виды проблем.

Это настоящая жемчужина среди сайтов. Никаких вычетов баллов, потому что это сайт, а не приложение. Он доступен на любом устройстве, где есть интернет-браузер и динамик.

My Noise (фото: Technology Personalized)

RISE: Sleep Tracker

RISE - это премиум-приложение, которое помогает вам выполнять все действия правильно в нужное время в течение дня, чтобы вы могли лучше спать и просыпаться свежими и с полной энергией.

У RISE отличный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, и перед тем, как вы начнете использовать приложение, оно собирает множество данных. Сюда входят, например, время вашего сна и пробуждения, тип выполняемой вами работы, изменения, которые происходят в вашей повседневной деятельности, ваш возраст и т. д.

Затем оно вычисляет ваш дефицит сна и пытается сократить его, предлагая вам выполнять определенные действия в течение дня.

Приложение также записывает ваш сон и работает как мягкий будильник. Оно простое в использовании и, несомненно, поможет вам избавиться от плохих привычек сна, чтобы вы могли лучше спать и просыпаться отдохнувшими.

RISE: Sleep Tracker (фото: Technology Personalized)