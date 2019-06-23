Руді потрібна допомога: у Дніпрі на дитячому майданчику жорстоко вбили лисенят (фото)

У Дніпрі люди вбилилисицю та її дитинчат, які жили на одному з дитячих майданчиків міста. Вдалося врятувати лише одного лисенятка по кличці Руді. Про інцидент розповіли в мережі, а також оголосили збір коштів для всіх небайдужих, щоб допомогти врятувати дитинча.

Лисиця вирила на дитячому майданчику нору і народила там кілька дітей-лисенят, розповіла Тетяна Ліулка на своїй Facebook-сторінці.

"Але істота під назвою "людина", не знає інших методів, окрім як вбивати. В даному випадку "яжемать" потравили виводок. Бо тільки людські діти мають право на життя і дитячий майданчик", - написала вона.

Дівчина Ксенія Міхно змогла врятувати лисенка "із заплаканими очима, як символ жорстокості людських істот".

У Дніпрі люди вбили лисенят на дитячому майданчику, врятували тільки одного (facebook.com/dniproanimals)

Як розповіли волонтери з організації "Допомогти тваринам Дніпра", з кожним роком ареал проживання лис зменшується, і дикі тварини селяться в містах і селах, за що найчастіше платять своїм життям.

Зоозахисники повідомили, що недалеко від нори знайшли один труп, ще на одного лисенятка хлопчик нацькував таксу і та його задавила.

"Місцеві хвалилися, що інших потруїли. Весь цей жах відбувався на тому ж дитячому майданчику. Дві доби чатували інших членів цього лисячого сімейства, але нікого вже не було", - йдеться в пості на Facebook.

"Яких можуть виховувати дітей батьки, що свідомо вбивають інших дітей, які не можуть себе захистити", - уклала Тетяна.

Скрін: facebook.com/dniproanimals

Як повідомлялося раніше, нещодавно під Дніпром стався жахливий інцидент - підлітки-шкуродери живцем розчленували двох цуценят, розпотрошили і діставали органи, викололи очі, відрізали вуха і подушечки лап. Поліція веде розслідування.

Також ми писали про те, що в одному з сіл Баришівського району під Києвом дівчина-шкуродерка влаштувала у псевдоприюті для собак і кішок справжню душогубку, замучивши до смерті понад 20 тварин.

Додамо, що схожий випадок стався під Рівним в селі Миротин навесні 2019-го. Підозрювана 19-річна рівнянка орендувала будинок в селі, де замучили голодом десяток собак і кішок.