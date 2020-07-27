Спасибі, що хоч жива залишилася: у Харкові дівчина отруїлася кавуном (фото)

У Харкові в одному з сезонних наметів продають отруйні кавуни. В результаті вживання кавунів, які продаються без ліцензії та сертифікатів якості, у харків'янки сталася потужна алергічна реакція. Такі ж симптоми спостерігаються у всієї її сім'ї. Подробиці постраждала розповіла в коментарі STYLER.

Як повідомляється в співтоваристві "Просто Харків" в Instagram, дівчина придбала кавун в овочевому наметі на зупинці "Салют" в районі вулиці Одеської, біля магазину "Єва". З моменту вживання кавуна до алергічної реакції пройшло близько 12 годин. При цьому постраждали всі члени сім'ї, які їли ягоду.

У Харкові продають отруйні кавуни (скріншот: instagram.com/just.kharkov)

"Я купила кавун вчора вдень, поставила в холодильник і ввечері вирішила вперше за літо спробувати разом з сім'єю. Я з'їла більше інших, але потім більше нічого не їла. Вранці у мене почався сильний свербіж, кропив'янка, висип просто скрізь. Відчуваю себе жахливо, нещодавно зателефонувала лікарю, аби призначив мені ліки. Вже купила – мазь та антигістамінний препарат. Так, поїдання сумнівного кавуна "влетіло мені в копієчку". Спасибі, що хоч жива залишилася", - розповідає дівчина в коментарі STYLER.

Також дівчина додала, що висип у неї не тільки в області грудної клітини, але на обличчі, шиї, і навіть спині.

Також дівчина застерегла всіх, хто хоче поласувати головною ягодою літа, купувати їх тільки в лотках, де є сертифікати якості від виробників. Часто в гонитві за високою вагою і швидким зростанням виробники вдаються до використання різних добавок, які при високій концентрації можуть бути небезпечні для здоров'я. Раніше ми розповідали, що в супермаркетах, як правило, постачальники мають сертифікати якості, тому краще купувати саме там, якщо ви не знаєте перевірені магазини.

Нагадаємо, що раніше лікарі розповіли, кому заборонено їсти кавуни.

Також ми писали, що багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я.