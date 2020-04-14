Чи врятує БЦЖ від коронавіруса: у ВООЗ дали остаточну відповідь

Коронавірусом у світі захворіли близько двох мільйонів осіб, і з кожним днем ця цифра все більше зростає. Останнім часом у ЗМІ почала з'являтися інформація, що щеплення від туберкульозу (БЦЖ) може врятувати від інфікування Covid-19. Український лікар доктор Комаровський у своїх зверненнях до українців цю інформацію підтверджував. У Всесвітній організації охорони здоров'я дали несподівану відповідь з приводу вакцинації Бацила Кальмета-Герена.

Медики з ВООЗ стверджують, що перевіреної інформації з цього приводу немає. лікарі повідомили, що вже проводяться два клінічних випробування, які стосуються цього питання, але поки що вакцинацію БЦЖ для запобігання коронавіруса навіть не рекомендують.

В організації пояснили, що клінічні випробування цієї вакцини на людях і тваринах показали її неспецифічну дію на імунну систему, у тому числі негативну.

Нагадаємо, що раніше у виданні The New York Times вийшла новина, яка буквально стала "бомбою" в мережі. Там повідомляли, що щеплення БЦЖ нібито захищає від коронавіруса.

Як ми раніше писали, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чи врятує БЦЖ від коронавіруса.