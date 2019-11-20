На порятунок дві години: які симптоми є передвісниками смерті

Існують деякі симптоми, які свідчать про загострення серйозної хвороби. Якщо відразу ж не звернутися за екстреною медичною допомогою, це може призвести до летального результату.

За словами медиків, напади сильного головного болю, і двоїння в очах можуть стати провісниками смерті.

Терміново потрібно звернутися до лікаря при виникненні болю в грудях і раптовій слабкості. Особливо, якщо при цьому є задишка і підвищене потовиділення. Такі симптоми є проявом інфаркту. Щоб врятувати людину з інфарктом є лише дві години.

Які симптоми бувають у людини перед смертю (фото: Getty Images)

Безпричинна задишка (без фізичного навантаження або емоційного стресу) може також свідчити про серцеве захворювання.

Провісником швидкої смерті може стати запаморочення, при якому двоїться в очах. Так себе проявляє менінгіт та розсіяний склероз. Напади сильного головного болю можуть також вказувати на менінгіт, аневризму і онкологію.

Крім того, смертельно небезпечним симптом є різкий біль у животі в супроводі нудоти і блювоти. Це може говорити про панкреатит, тромбоз, апендицит, небезпечну інфекцію або миготливу аритмію.