Рятувальник розповів про жахи пожежі в Одесі: люди кричали, летіло каміння

Пожежа в Одесі в коледжі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі стала однією з найстрашніших подій в Україні в 2019 році

Пожежа в Одесі на Троїцькій в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу забрала життя 16 людей, загинув рятувальник ДСНС. Ще п'ятеро пожежників продовжують лікування у військовому госпіталі. Один з рятувальників розповів про жах, який панував 4 грудня в палаючому будинку Асвадурова.

Артем Щербаков, командир пожежно-рятувального відділення, отримав дуже важку травму: перелом кісток тазу. Медики оцінюють його стан, як задовільний. Але на реабілітацію пожежного потрібно дуже багато часу.

За його словами, гасіння пожежі ускладнювалося тим, що техніка не змогла відразу заїхати у двір будівлі через низьку арку у дворі. Для того, щоб дістатися на п'ятий поверх триколінних сходів було мало, використовували штурмову.

Коли рятувальники прибули, будівля горіла, дим з вікон заважав побачити людей. Вони кричали, махали, але їх не було видно.

"Тільки я піднявся на останню сходинку перед майданчиком на другому поверсі, хотів змінити свого колегу... Здавалося, звалилося все, каміння летіло звідусіль", - згадує Щербаков.

Пожежний Артем Щербаков (фото: соцмережі)

Досвідчений пожежник каже, що пожежа в коледжі в Одесі - найгірша на його пам'яті. Артема Щербакова нещодавно перевели в нейрохірургічне відділення з реанімації.

Нагадаємо, пожежний Сергій Шатохін загинув, коли на нього впала студентка, що вистрибнула з п'ятого поверху. Рятувальник впав з приставної драбини і помер в лікарні на третій день, так і не прийшовши до тями. Він отримає звання Героя України посмертно.

Пожежа в Одесі (відео: YouTube/Радіо свобода)