Рятувала телефон: під Дніпром сталася трагедія з 9-річною дівчинкою (відео)

В Марганці Дніпропетровської області 9-річна дівчинка потонула, впавши з пішохідного мосту в річку. Дівчинка гуляла разом з подругою, як раптом зірвалася і полетіла вниз.

Рятувальники після дзвінка очевидців відразу почали обстежувати водойму, але дівчинку врятувати не вдалося. Її тіло дістали вже без ознак життя. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Дівчинка потонула під Дніпром, рятуючи телефон (фото: ДСНС України)

За словами подруги, дівчинка тримала в руках телефон. А коли той вислизнув, вона намагалася його схопити і впала у воду.

Трагедія сталася у вівторок, 8 жовтня, поблизу вулиці Залізнична.

Правоохоронці займаються з'ясуванням всіх обставин трагедії. А рятувальники закликають батьків ретельніше стежити за тим, де гуляють їх маленькі діти.

Дівчинка потонула під Дніпром, рятуючи телефон (відео: YouTube/ТСН)