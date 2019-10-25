Рятував оточуючих: нова версія загибелі ветерана АТО в центрі Києва

У вівторок, 22 жовтня, пізно ввечері у центрі Києва на вулиці Пушкінська прогримів вибух, який забрав життя ветерана АТО Віктора Дегтярьова з позивним "Сенсей" і охоронця офісу. Ушкодження також отримала жінка, яка була недалеко від вибуху.

Побратими ветерана вважають, що це не було самогубством і він закрив тілом гранату, щоб врятувати життя оточуючих. Про це побратими Дегтярьова заявили на прес-конференції в Києві, повідомляють "Факти".

За словами ветерана АТО Олександра Василенка, в той день він прийшов до Дегтярьова на роботу в офіс благодійної організації "Купол". Там знаходився охоронець з сусіднього будинку Михайло Нікітін, який раніше скаржився, що його кинула дружина і у нього є граната, яку він готовий підірвати разом з собою і дружиною.

Загиблий ветеран АТО Віктор Дегтярьов (Фото з соцмережі)

Всі заспокоювали Михайла і його слова не сприймали дуже серйозно, оскільки він навіть не був військовим. 22 числа він також скаржився на життя, на жінку, і знову завів розмову про гранату.

Василенко залишив компанію, але говорить, що ніхто з них п'яним не був. І охоронець Михайло був спокійним. Вночі йому зателефонували і повідомили, що Віктор і Михайло підірвалися на гранаті.

Ветеран АТО вважає, що він зрозумів, чому граната виявилася в руці Віктора. Вся справа в тому, що Віктор вихопив у Михайла гранату, і прикрив своїм тілом, щоб ніхто з перехожих не постраждав.

Вибух у Києві на вулиці Пушкінська (Відео: facebook.com/artem.shevchenko.9)

Командир розвідки групи "Купол" Анатолій Крайнов з позивним "Дід" заявив, що він абсолютно впевнений в тому, що у Дегтярьова не було ніяких боєприпасів.

Віктор міцно схопив обома руками гранату і ліг на неї животом, щоб осколки нікого не могли поранити. Крайнов також розповів, що на той момент в офісі спала його дружина і двоє дітей, оскільки їх виселили з орендованої квартири, і їм ніде було жити.

"Як ви думаєте, чи міг досвідчений воїн, холоднокровний і вмілий фахівець зі східних єдиноборств, люблячий чоловік і батько, гратися з гранатою під вікнами, де спали його діти? По-моєму, відповідь очевидна", - зазначив Крайнов.

Відспівування Дектярева пройде 26 жовтня в 11:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі. Прощання з ним буде на Майдані о 12:00. Його поховають на Лісовому кладовищі.