Рятував людей у Маріуполі і був закатований окупантами: деталі загибелі литовського режисера Кведаравічюса

Зазначається, що життя Кведаравічюса обірвалося не в результаті артобстрілів чи ракетних ударів, що було озвучено спочатку в повідомленнях про трагедію, а саме через тортури рашистів і розстріл.

"Він загинув у Маріуполі в полоні "свино-собак", а знаю я це, тому що саме мою свекруху він рятував з облоги в той час, коли його схопили (за що я безмежно вдячна Ірині Прудковій, маріупольській продюсерці). Саме на очах Ангеліни Сосновської це сталося в самому центрі нашого міста, і більше його ніхто не бачив в живих.

Він загинув від жорстоких тортур і розстрілу, і важливо говорити саме про це, про тяжкі злочини росії та т.зв. "днр", а не про рандомний арт-обстріл", - пише Берг.

Як розповіла сама Сосновська в коментарі під публікацією, окупанти схопили Мантаса в одному з дворів, через які режисер вів її з немовлям. Коли в той момент почався бій, люди поспішили в найближчий будинок, де можна було сховатися.

Через дві години пані Ангеліна намагалася піти за Кведаравічюсом і водієм, щоб їх врятувати.

"Ми почали просити, ми ще несли в переносці місячну Аліску.... потім почалося пекло, зачистка. Вони вриваються у квартиру, де були ми, і кричать: "Сюди, тут повна квартира укропш"! Укропші - це я... 62-х років, і Аліса 1 місяць. А далі це почалося просто пекло. Вони нас викинули в сусідню квартиру - немає вікон, і підперли двері, щоб не вийшли. Поставили під вікнами зенітку і просто розстрілювали, кулі літають...

Ми малу накрили, потім сусіди допомогли, її опустили в підвал... ця ніч була найстрашніша, що я пережила в Маріуполі..." - розповідає Сосновська.

Потім жінки ще раз ходили та просили, щоб окупанти відпустили Мантаса, пояснювали, що режисер хотів їх вивести, але все марно. "Орки" заявляли, що Кведаравічюс снайпер, бо знайшли у нього на спині синець, і відтоді живим литовського документаліста ніхто не бачив.

"Мій дорогий чоловічок... я вдячна тобі, ти подарував мені життя, завжди буду пам'ятати..." - пише пані Ангеліна.

Дружина Мантаса Анна Білоброва потім змогла знайти тіло чоловіка під обстрілами, і вивезти на батьківщину через окуповані території та через РФ. У Литві все ще триває експертиза.

Також вона зізнається, що хоче знову приїхати в Україну, щоб продовжувати допомагати людям.

Фото: скрін коментарів facebook.com/diana.hmm.berg

Мантас Кведаравічюс народився в 1976 році, навчався у Вільнюському університеті, де отримав ступінь бакалавра. В Оксфордському університеті йому було присвоєно ступінь магістра культурної антропології.

У 2003-2005 роках він викладав теорію релігії, права і політики в США.

Кведаравічюс раніше зняв фільм про Маріуполь, звільнений українськими військовими в 2014 році під час проведення АТО на Донбасі. Прем'єра стрічки "Маріуполіс" відбулася в лютому 2016-го на Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Литовський режисер Мантас Кведаравічюс (фото: Arno Strumilos / 15min nuotr)