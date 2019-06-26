Рятував колегу на роботі: після двох тижнів у комі помер ветеран АТО (фото)

Ветеран АТО на Донбасі Максим Сліпенький помер у лікарні у Вінниці 26 червня близько 6 ранку. 37-річний чоловік у результаті інциденту на птахофабриці в Ладижині, де він працював, був екстрено госпіталізований і два тижні провів у комі. Про це повідомляє місцева газета "33-й канал".

У Максима була токсична енцефалопатія. Від 10 червня уродженець Іллінців перебував у вкрай важкому стані під апаратом штучного дихання.

Сестра загиблого Ольга Бурдейна розповіла про НП на фабриці, через яку її брат опинився в лікарні.

Ветеран АТО Максим Сліпенький (Фото: 33kanal.com)

"Того дня чоловіки вантажили мертву птицю у фуру, але раптом впала якась запчастина. Один поліз її виймати, але раптом стало зле. Став благати на допомогу, й першим кинувся мій Максим. Але коли подавав руку, втратив свідомість і потягнув брата за собою. Живими дістали двох, але у мого родича через токсичні речовини сталась зупинка дихання та судоми. Страшних 10 хвилин легені та мозок перебували без кисню", - йдеться в повідомленні.

Після того, як Максима госпіталізували, на його лікування щодня потрібні значні кошти. Родина потерпілого отримала від представників птахофабрики 12 тисяч гривень, потім ще 10 тисяч - "коли вже почався резонанс".

Максим Сліпенький потрапив до лікарні після інциденту на птахофабриці в Ладижині (Фото: 33kanal.com)

Коли проведуть церемонію прощання з ветераном в даний час невідомо. Друзі та близькі Максима просять чесного розслідування.

За фактом інциденту 11 червня було порушено кримінальне виробництво за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Слідчі взяли біологічні зразки крові на дослідження.

Як повідомлялося раніше, 27 травня ветеран АТО Олександр Чуфицкий з позивним "Балу" помер, не приходячи в свідомість. Його серце зупинилося через інсульт. У 2016 році отримав поранення на фронті біля шахти "Бутівка" - йому розірвали ліву руку осколки снаряда. Воїн півтора року проходив лікування, пережив 15 операцій. Після цього Чуфицкий проходив реабілітацію.

Також ми писали про те, що 22 травня помер в лікарні в Дніпрі 48-річний боєць Роман Досяк, куди був доставлений з передової в районі проведення ООС на Донбасі з важким кульовим пораненням. За життя українського воїна медики боролися 5 діб.

Нагадаємо, 20 травня у страшній ДТП загинув Олександр Коляда з позивним "Лемур", ветеран АТО, боєць "Айдара".