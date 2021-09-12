Спайковий білок і абортований матеріал: біолог розвінчує 5 міфів про вакцинацію, у які вірять українці

Міф 1-й. Щеплення від COVID-19 немає сенсу, адже вірус постійно мутує.

Річ у тім, що вакцина не створюється проти якогось одного геному вірусу - вона працює проти певної незмінної ділянки РНК.

Міф 2-й. Вакцини, які містять генетичний матеріал вірусу, змінюють геном людини.

Ні, генетичний матеріал вірусу немає впливу на генетичний матеріал людини (і навіть на "8-й ген"). Якби наші хромосоми лежали у вільному доступі, то все, що потрапляє до організму вже мільярди разів би змінювало наш геном і ми б перетворилися на жахливих мутантів.

Міф 3-й. Вакциновані можуть заражати невакцинованих спайковим білком.

Спайковий білок - це білок, з молекул якого побудовані шипи вірусу (spike - шип). При потраплянні до організму людини він, звичайно, викликає імунну відповідь, адже є чужорідним агентом. Заражати може те, що здатне розмножуватися в організмі. Усі ж противірусні вакцини містять або послаблені, або інактивовані віруси, або їхні частини (зокрема, спайковий білок) чи фрагменти РНК (ДНК). Усі перелічені об’єкти не здатні розмножуватися в організмі вакцинованої людини, а, отже не здатні заражати інших людей.

Міф 4-й. У вакцинах міститься абортований матеріал, тобто клітини з людських ембріонів.

Оскільки віруси не можна назвати живими організмами і вони активуються лише у клітині хазяїна, для розмноження вірусів у лабораторіях з метою вироблення вакцини стають потрібні клітини, тобто субстрат. Такими клітинами можуть бути нащадки клітин з абортованих ембріонів, отриманих багато десятиліть тому. Тобто у сьогоденних вакцинах ніякого абортованого матеріалу немає.

Міф 5-й. Колективний імунітет сформується і без вакцинації, якщо майже всі перехворіють.

На жаль, не усі з тих, хто перехворіє, виживуть. До того ж щеплення дає кращу імунну відповідь, аніж хвороба, адже вакцинація - це керований процес.

Відео: біолог розвінчує найпоширеніші міфи про вакцинацію від коронавірусу

Безперечно, будь-яке щеплення має свої ризики, але вони не йдуть ні в яке порівняння з ризиком розвитку захворювання. Вакцина не захистить від зараження на всі 100%, але вона гарантує набагато легший перебіг хвороби. Отже, не слухайте усілякі міфи, більше читайте наукові видання та не хворійте!