У Росії один з розробників отрути "Новачок" планує випустити препарат від коронавірусу. Відзначається, що ліки будуть ґрунтуватися на препараті від лікування прокази, який використовували в СРСР в 1960-х роках.

Про це РІА Новини розповів Леонід Рінк - один з творців отрути "Новачок".

Новий препарат від COVID-19 називається "Іммофон". У ньому прибрали головний недолік радянської розробки — погане розчинення у воді й, відповідно, в плазмі крові. Вчений заявляє, що ліки не тільки справляються з інфекцією, але і запобігають надмірно різкій реакції імунітету при коронавірусі, яка негативно впливає на організм.

За словами Леоніда Рінка, "Іммофон" добре відновлює клітини й ліквідує цитокіновий шторм, який може виникнути при інфекції й привести до смерті.

Вчений повідомив, що нові ліки від коронавірусу тестували на 700 літніх людях. Ніяких побічних дій у них не виявили.

Один з розробників отрути "Новачок"додав, що крім коронавірусу новий препарат також можна застосовувати для лікування червоного вовчака, алергії, захворювань легенів і ряду інших хвороб.

Як ми раніше писали, один з розробників бойової отрути "Новачок" Віл Мірзаянов вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, постраждалим від отруєння цією речовиною. За його словами, Навальний повинен оговтатися.