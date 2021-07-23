Вчені створили препарат, який вбиває до 100% клітин пухлини грудей і метастазів

Так, близько 75% всіх випадків раку позитивні по рецепторах естрогену, ErSO може змінити ситуацію для найбільш поширеної форми пухлини молочних залоз.

Окрім того, препарат має потенціал і для інших типів пухлин грудей, оскільки вимагає невеликої кількості рецепторів-мішеней.

Що показало випробування

Вчені проводили експерименти на мишах, які показали, має вбивчу дію для 95-100% ракових клітин пухлини і метастазів в кістках, головному мозку та печінці.

У більшості випадків пухлина скорочується вже за тиждень. Але є і такі випадки, коли пухлина скорочувалась на 99% всього за три дні.

Окрім того, навіть тоді, коли кілька ракових клітин залишалося в організмі, провокуючи рецидиви, пухлини залишалися чутливими до повторного лікування.

Як відомо, метастази пухлини є ключовим фактором поганого перебігу захворювання. Тому швидка дія препарату дуже здивувала вчених.

Як препарат діє на здорові клітини

Важливим фактором є те, що терапія не порушила репродуктивну функцію тварин. Фахівці дійшли до такого висновку, тільки після навіть не дуже високої дози препарату на моделях щурів, мишей і собак.

Подальші дослідження ErSO, зокрема клінічні випробування, будуть проводитися фармацевтичною компанією Bayer AG.